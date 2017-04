Andrés Nocioni se retira del basquetbol

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Hola a todos! He tomado una decisión sobre la temporada que viene, acá está: pic.twitter.com/BeREGequye — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 3 de abril de 2017

Andrés Nocioni, medalla de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, anunció el lunes que a final de esta temporada se retira del basquetbol."Me voy antes que me echen", dijo el ala-pívot del Real Madrid, de 37 años, en una extensa carta publicada en su cuenta de tuiter."Después de tantas batallas he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. De tirar toallas, de patear bancos, de insultar al aire", dijo Nocioni con cierta dosis de humor.Además de sus cualidades técnicas, el "Chapu" Nocioni tiene fuerte temperamento dentro de las canchas.Nocioni fue uno de los integrantes de la "Generación Dorada" de Argentina junto con Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Carlos Delfino y Luis Scola, entre otros."El Chapu" Nocioni, además de jugar en clubes de Argentina desde su debut en 1995 en Racing Club de Avellaneda, también defendió a varios equipos españoles y militó en la NBA con los Bulls de Chicago, los Kings de Sacramento y los 76ers de Filadelfia.