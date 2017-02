A Falcons le sienta bien el vuelo bajo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque son la mejor ofensiva por puntos, los Falcons están volando por debajo del radar. Apenas detectado por la prensa de Atlanta y unos cuantos medios nacionales, el equipo campeón de la Conferencia Nacional tiene la etiqueta de “underdog”.La ofensiva de Atlanta fue líder de la NFL con 540 puntos anotados, en gran medida gracias a la estupenda temporada del quarterback Matt Ryan. Los Falcons tienen seis triunfos consecutivos y en esa racha han anotado al menos 33 puntos en cada partido. En la campaña regular anotaron 23 o más en todos los juegos, excepto en la derrota 24-15 en Filadelfia en la Semana 10.No son favoritos entre la afición que está en Houston, tampoco en las apuestas para llevarse el Super Bowl LI, que los ponen abajo por tres puntos. Pero el papel de víctimas les calza bien a los Falcons, que desde su nido sólo esperan el momento para salir y sorprender al mundo de la NFL Si las casas de apuestas no van con Atlanta, tampoco algunas de las estadísticas. Cuatro de cinco ocasiones la mejor defensiva se ha impuesto a la mejor ofensiva en la historia del Super Bowl. Pero la historia de la Liga también tiene tragedias para los favoritos y los Falcons quieren escribir su odisea y regresar a Georgia Dome para levantar el Vince Lombardi y con ello bajar la cortina de la que fue su casa por más de 20 años.“Hasta cierto punto, el no tener la presión de ser favorito nos ha beneficiado. Muchos creían que Green Bay nos derrotaría, pero demostramos que somos más que un comentario”, declaró Ricardo Allen, safety de una defensiva subestimada,Lejos de los reflectores, Atlanta quiere romper el pronóstico y establecerse e la lista de las mayores sorpresas. Los Patriots, sus rivales del domingo, aparecen dentro de los 10 resultados no esperados. Primero rompieron quinielas al derrotar a los Rams y luego se quedaron con la champaña en el congelador al ver cómo la temporada perfecta se les fue con la derrota ante los Giants en el Super Bowl XLVI.En las 50 ediciones que van del encuentro por el Vince Lombardi, en 18 el equipo desfavorecido se ha quedado con el trofeo. Algo que motiva a Atlanta, pues además en cuatro de los últimos cinco Super Bowl el “underdog” ganó.“Los Patriots como organización tienen más experiencia en partidos de Super Bowl. Son los que más han jugado en la historia. “Nosotros estamos enfocados en obtener el triunfo y celebrar con nuestra gente. Los apostadores se equivocan, si no lo hicieran no estaríamos aquí y Nueva Inglaterra gozaría del campeonato sin jugarlo”.La mayor cantidad de puntos entre los presupuestado por los apostadores y el resultado final, se dio en el Super Bowll III, cuando los Jets de Nueva York derrotaron 16-7 a los Colts de Baltimore cuando se suponía que el equipo campeón de la National Football League, Conferencia Nacional en aquel tiempo, vencería por 18 puntos.“El futbol americano no es un volado. Nada está en el aire. Todos los factores influyen para llegar a concretar un resultado. Nuestro trabajo es hacer las cosas para sumar la mayor cantidad de factores que nos otorguen el resultado. Debemos evitar los imprevistos que pueden echar abajo lo que se construyó en el partido”, externó seguro el tacle defensivo Jonathan Babineaux.