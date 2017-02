Cruz Azul, a cortar racha negativa ante Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las alarmas en La Noria se han encendido, pues el cuadro dirigido por el español Francisco Jémez no ha dado los resultados que se esperaban al inicio de la contienda.En los últimos 5 duelos (3 en Liga y 2 en Copa), los celestes a penas suman un punto producto de un empate contra Monterrey (2-2). Este sábado los Azules saltarán a la cancha en busca de cortar la mala racha negativa ante los Gallos Blancos en la jornada 5 de la Liga MX.Luego de la dolorosa derrota ante Xolos en la fecha 4, Paco Jémez aseguró que “el fútbol nos está castigando porque no me parece justo este resultado, quizás me parece justo algún otro”, pues a su parecer su equipo ha hecho suficiente para tener más puntos en su haber. Asimismo, el estratega español expresó que su afición no le puede “reprochar nada”, porque sus futbolistas se han entregado en la cancha.Por su parte, el cuadro de Querétaro llega con nuevo técnico, de la mano de Jaime Lozano, quien aborda el timón con presión por el mal arranque de torneo en el que su cuadro sólo ha cosechado dos unidades, producto de dos empates, situación que le costó el puesto a Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, los queretanos confían en que pronto saldrán del bache y ante Cruz Azul podría ser la oportunidad de sumar.En el duelo de la fecha 5, la Máquina Cementera recibe al cuadro de Gallos Blancos en un choque que los Celestes intentarán sacudirse la racha negativa de partidos sin conocer la victoria, mientras que los emplumados, ahora dirigidos por el interino Jaime Lozano, esperan obtener la primera victoria del Clausura 2017.