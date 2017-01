Guardiola suena irascible, pero concentrado en el City

LONDRES(AP )

Apenas seis meses después del inicio de su reinado en Manchester City, Pep Guardiola ha sonado irritable y tenso por las demandas del futbol inglés.



Y Guardiola parece estar ya en cuenta regresiva para su retiro. No solamente de Man City ni de la Premier, sino del futbol.



"Manchester City es tres años o más, pero aún así me estoy acercado al fin der mi carrera como técnico", dijo Guardiola en una entrevista con la cadena estadounidense NBC grabada a inicios de diciembre, pero transmitida apenas la semana pasada. "Estoy muy seguro de eso".



Pero el final no es inminente.



Antes de que City se apresure a buscar un sucesor, Guardiola claramente no planea un escape inmediato de Manchester, no importa lo helado que está encontrando su primer invierno inglés.



"No voy a ser un entrenador a los 60 o 65 años", dijo Guardiola.



Y en el club no existe la sensación de que Guardiola esté distraído del reto de devolver el trofeo de la Premier al Etihad por primera vez desde el 2014.



Guardiola, que estuvo particularmente irascible tras la victoria del lunes sobre Burnley, está descubriendo rápidamente lo dura que es la competencia.