Avilés Hurtado se queda con los Xoloitzcuintles

TIJUANA, Baja California(GH)

El centro campista Avilés Hurtado reafirmó en conferencia de prensa el quedarse en la jauría Xoloitzcuintle debido a que no se llegó a ninguna acuerdo, además de sentirse satisfecho y embonado con la afición y directiva rojinegra.





“La gente me ha hecho sentir muy bien, lo que logramos hacer del primer torneo fue sorprendente, la comunión con la hinchada y el cuerpo técnico, nos adaptamos rápido creo que me siento muy bien acá”.



No dio detalles sobre la negociación.