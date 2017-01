Situación en Cruz Azul, una preciosa oportunidad: Jémez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Unos cuantos minutos bastaron para que Francisco Jémez se enamorara de ese proyecto que en México suele estar relacionado con la calamidad, al menos durante los más recientes años.Charlar con Eduardo de la Torre, director deportivo del Cruz Azul , para conocer a profundidad la historia y pretensiones del club sedujo al español, quien cruzó el Atlántico impulsado por el anhelo de estar al frente de un plantel con genuinas aspiraciones de ser campeón.En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL el europeo comparte lo que significa para él dirigir a La Máquina Cementera, aclara que sí aspira a lo máximo en el futbol mexicano y hasta adelanta cómo jugará su equipo, el cual debutará oficialmente el sábado 7 de enero, cuando reciba al Necaxa en el estadio Azul.Mejor de lo que me imaginaba.Cuando sales de tu país y vienes a un sitio que no conocías, siempre existe ese temor de saber cómo será.Mi cuerpo técnico y yo comentamos que no notamos que estemos fuera de España; todo es muy parecido: el clima, la gente, en cierta forma parte de la comida.Algunos problemas para dormir, pero nada para molestarse, por el contrario.