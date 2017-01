Dispuestas a darlo todo

TIJUANA, Baja California(GH)

El consumo del futbol femenil es el nuevo reto de los clubes deportivos... y también la pelea por conseguir las mejores jugadoras.



La Liga MX Femenil aprobada recientemente por la Federación Mexicana de Futbol ya está causando revuelo dentro de los equipos femeniles.



Xolas es uno de los equipos más experimentados, con casi tres años de formación; sus jugadoras han sido llamadas por otros equipos, como lo explica Marbella Ibarra, directora deportiva de Xoloitzcuintles Femenil.



“El plantel ya lo tenemos conformado, todavía no te puedo decir nombres porque no lo he platicado con la directiva, sí se han estado dando situaciones pero con otros equipos han invitado a una de nuestras jugadoras”.



Sobre si cree que sus jugadoras se puedan ir a otro club Marbella comentó.



“Esperemos que no les ofrezcan el cielo, la luna y las estrellas ahora que ya se dio esto, creo si aguantaron tres años sin nada en el desierto en ese sentido no creo que tengamos ningún problema”.



Sobre cuántos cambios necesita hacer el equipo, la directora deportiva dijo que solo buscarían a alguien de renombre y generar el marketing de una figura femenil como en el varonil.



“Ponle una o dos jugadoras más, que tengan el renombre, el talento y un nivel superior a las que ya tenemos aquí, yo creo que sí, los dueños de equipos se van a tener que fijar un objetivo de cómo generar más recursos para inyectarle al equipo femenil qué jugadora vende más, quién es la más popular, de las más bonitas, en eso es lo que ahora se van a basar”.



Cuánto es lo que invertiría Club Tijuana en una jugadora Marbella Ibarra respondió.



“En ese sentido no podría decirte una suma lo que se vaya a generar o gastar, lo que sí puedo decirte, las mujeres gastamos mucho dinero, consumimos mucho, en ese sentido no creo haya problema, creo que el producto que ofrezca el club el público femenil lo va a consumir”.



Ahora las jóvenes del futbol contarán con un salario pero si será el mismo que se le da al futbol varonil, la rojinegra explicó.



“Definitivamente no, creo que estamos muy lejos de lo que perciben los muchachos pero ya con que las niñas no pongan de su bolsa, que no les genere un gasto venir a entrenar, viajar, yo creo es algo con lo que ellas soñaron, jugar para divertirse, simple y llanamente.



“De hecho nosotras ya tenemos un poco de afición ahora que incursionamos en la liga de Estados Unidos vinieron a vernos jugar ya bastante gente, no sé cómo lo lleven los clubes pero sí tenemos bien planificado cómo lo vamos a hacer nosotros”.



El equipo de Xolitzcuintles Femenil está dirigido por la ex seleccionada mexicana Andrea Rodebaugh.



“Con ella platiqué hace unos días, ella está contenta de que esto se haya dado, es la impulsora número uno de lo que es el proyecto Xolas, ella lo inició, estoy convencida y segura que la podemos tener todavía un poco más de tiempo con nosotros, de las reconocidas aquí en México las más talentosas y estudiadas en el futbol femenil”.



Sobre si tendrán cambios en el uniforme y la presentación oficial para cuándo sería, la directora técnica expuso.



“Yo creo que lo más pronto posible, ya otros equipos lo están haciendo, no creo que dure mucho la directiva en hacer la presentación”, concluyó.



Karla Pérez, quien es la capitana del equipo, dijo estar preparada ante esta nueva etapa de estar en una liga oficial.



“Estoy super contenta, muy nerviosa, ya lo esperamos, se ha luchado mucho por esto, es un sueño hecho realidad, tenemos toda la preparación que necesitamos y creemos que es el momento exacto para mostrar lo que se ha venido haciendo”.



Respecto a los duelos a los que se han enfrentado las rojinegras, la capitana explicó.



“El año pasado competimos WPSL (Women’s Premier Soccer League) Liga de verano de Estados Unidos y este año fuimos a competir a España a competir con tres de los mejores equipos de la liga española (Atlético de Madrid, Club Rayo Vallecano, Real Zaragoza y Valencia)”.



Jaime Mosley es el director técnico sub 17; su opinión ante la Liga MX Femenil es que ahora sí contarán con apoyo y que no ve diferencia entre entrenar a un varón como a una mujer.



“Es un gran logro, las muchachas no tenían apoyo, se van a abrir muchas puertas, en realidad hay mucho talento, la diferencia que las mujeres son más disciplinadas, igual que un hombre la mujer tiene el mismo talento”.