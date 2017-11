Cruz Azul busca regresar a la zona de liguilla

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Cruz Azul preocupará retornar a la zona de clasificación a la liguilla cuando visite el viernes al Morelia en el primer partido por la 16ta fecha del torneo Apertura del futbol mexicano.



La “Máquina”, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos, tiene 21 puntos y ocupa el noveno puesto de la clasificación cuando sólo restan dos fechas en el calendario regular.



Si no aprieta el paso, Cruz Azul podría quedarse fuera de la liguilla por séptimo torneo en fila, algo inédito en su historia, y alcanzaría 20 años sin conseguir un título de liga, la racha más larga para uno de los cuatro equipos más populares del País.



"Los grandes equipos son aquellos que son detallistas. A nosotros nos falta ser más detallistas, tener cuidado en varios detalles", dijo e técnico Paco Jémez tras caer ante Tigres la semana pasada. "Me molesta porque parecemos estúpidos, cuando el contrario no nos crea, no sé cómo le hacemos para darle opciones favorables al rival".