Astros gana primera Serie Mundial

LOS ÁNGELES, California (AP)

Por primera vez en su historia, los Astros de Houston se proclamaron campeones de la Serie Mundial, al doblegar 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y definitivo encuentro.



Un equipo que dedicó su actuación en la postemporada a su ciudad, duramente afectada este año por el huracán Harvey, terminó alcanzando las alturas estelares que su mote sugiere.



Ese nombre de Astros sustituyó al original de los Colt. 45s, con el que surgió la franquicia en 1962. Durante todos esos años, el cetro del Clásico de Otoño había eludido al equipo.



George Springer comenzó la noche triunfal con un doblete ante un ineficiente Yu Darvish en el primer turno del duelo. En un santiamén, la pizarra se colocó en 2-0.



Springer sacudió su quinto vuelacerca, empatando la marca que impuso Reggie Jackson e igualó Chase Utley, al batear bambinazo por cuarto juego seguido, un récord, lo que puso el duelo 5-0 en la segunda entrada.



Y el séptimo juego careció del suspenso y las volteretas de los anteriores en esta Serie Mundial. Los Dodgers fueron incapaces de producir a la ofensiva.



Charlie Morton finalizó el juego con cuatro entradas de excelente desempeño para llevarse la victoria.



Fue un duelo anticlimático, a diferencia del que definió la coronación de los Cachorros de Chicago el año pasado, con una victoria sobre los Indios de Cleveland en 10 entradas.



Pero a los seguidores y peloteros de Houston difícilmente les importa eso.



El venezolano José Altuve es uno de los cuatro jugadores que estaban con el club en 2013, cuando sufrió 111 derrotas luego de mudarse de la Liga Nacional a la Americana. Por lo tanto, es testigo de primera mano de la forma en que este equipo pasó de ser el hazmerreír de las Grandes Ligas a conquistar algo inédito.



Ya con la ventaja, el manager A.J. Hinch retiró al abridor Lance McCullers Jr en cuanto propinó su cuarto pelotazo del encuentro. Así, comenzó un desfile de cuatro relevistas que lograron preservar la delantera.



Recordados hasta ahora por su viejo Astrodome de la era espacial, sus uniformes con los colores del arco iris y sus dolorosas derrotas, los Astros quedan ahora en la memoria como monarcas, al fin, en su 56ta temporada.



Y también se les recordará por llevar en el uniforme la leyenda “H Fuerte”, en busca de dar aliento a los damnificados en Houston.



GANADORES SERIE MUNDIAL

2017 Houston

2016 Chicago Cubs

2015 Kansas City

2014 San Francisco

2013 Boston

2012 San Francisco

2011 San Luis

2010 San Francisco

2009 NY Yanquis

2008 Filadelfia

2007 Boston

2006 San Luis

2005 Chicago MB

2004 Boston

2003 Miami

2002 LA Angelinos

2001 Arizona

2000 NY Yanquis

1999 NY Yanquis

1998 NY Yanquis

1997 Miami

1996 NY Yanquis

1995 Atlanta

1994 No hubo

1993 Toronto

1992 Toronto

1991 Minnesota

1990 Cincinnati

1989 Oakland

1988 LA Dodgers

1987 Minnesota

1986 NY Mets

1985 Kansas City

1984 Detroit

1983 Baltimore

1982 San Luis

1981 LA Dodgers

1980 Filadelfia

1979 Pittsburgh

1978 NY Yanquis

1977 NY Yanquis

1976 Cincinnati

1975 Cincinnati

1974 Oakland

1973 Oakland

1972 Oakland

1971 Pittsburgh

1970 Baltimore

1969 NY Mets

1968 Detroit

1967 San Luis

1966 Baltimore

1965 LA Dodgers

1964 San Luis

1963 LA Dodgers

1962 NY Yanquis

1961 NY Yanquis

1960 Pittsburgh

1959 LA Dodgers

1958 NY Yanquis

1957 Milwaukee

1956 NY Yanquis

1955 Brooklyn

1954 NY Gigantes

1953 NY Yanquis

1952 NY Yanquis

1951 NY Yanquis

1950 NY Yanquis

1949 NY Yanquis

1948 Cleveland

1947 NY Yanquis

1946 San Luis

1945 Detroit

1944 San Luis

1943 NY Yanquis

1942 San Luis

1941 NY Yanquis

1940 Cincinnati

1939 NY Yanquis

1938 NY Yanquis

1937 NY Yanquis

1936 NY Yanquis

1935 Detroit

1934 San Luis

1933 NY Gigantes

1932 NY Yanquis

1931 San Luis

1930 Filadelfia

1929 Filadelfia

1928 NY Yanquis

1927 NY Yanquis

1926 San Luis

1925 Pittsburgh

1924 Washington

1923 NY Yanquis

1922 NY Gigantes

1921 NY Gigantes

1920 Cleveland

1919 Cincinnati

1918 Boston

1917 Chicago MB

1916 Boston

1915 Boston

1914 Boston (Bravos)

1913 Filadelfia

1912 Boston

1911 Filadelfia

1910 Filadelfia

1909 Pittsburgh

1908 Chicago Cubs

1907 Chicago Cubs

1906 Chicago MB

1905 NY Gigantes

1904 No hubo

1903 Boston (Americanos)



Resultado

5 - 1

Pizarra

Equipo 123 456 789 CHE

Houston 230 000 000 5 5 0

LA Dodgers 000 001 000 1 6 1

Pitcher ganador: Charlie Morton (1-0)

Pitcher perdedor: Yu Darvish (0-1)

Salvamento: No hubo

Jonrones: HOU: George Springer (5)

Estadio: Dodger Stadium

Asistencia: 55, 124

Duración: 3:37



EQUIPOS CON MÁS CAMPEONATOS

EQUIPO TÍTULOS

NY Yanquis 27

San Luis 11

Atléticos 9

SF/NY Gigantes 8

Boston 8

Dodgers 6

Cincinnati 5

Pittsburgh 5

Detroit 4

Atlanta/Mil 3

Baltimore 3

Minnesota 3

Chicago Sox 3

Chicago Cubs 3

Cleveland 2

Filadelfia 2

NY Mets 2

Kansas City 2

Miami 2

Toronto 2