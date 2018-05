Luchadores fallecidos en los recientes años

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En los últimos años varios luchadores han fallecido; por lo que con el reciente deceso de "Universo 2000", aquí dejamos una lista de los más recordados en los últimos años en nuestro país:Como olvidar la trágica muerte de Pedro Aguayo Ramírez, mejor conocido como "El Hijo del Perro Aguayo".El 21 de marzo de 2015, Aguayo luchó en Tijuana, Baja California. Durante la lucha, Rey Mysterio usó un "headscissors takedown" sacando a Aguayo del ring, pero al momento de salir no iba con el impulso necesario.Aguayo subió para atacar a Mysterio pero recibió un dropkick en la espalda media para también caer a la cuerda intermedia, cuando Mysterio aplicó su 619, solamente Manik salió volando de las cuerdas, y Aguayo quedó inconsciente.Aguayo fue llevado al hospital Del Prado, donde fue declarado muerto a la 1:00 a. m. el 21 de marzo.También conocido como "Veneno Verde" falleció a los 66 años de edad.Cabe recordar que Fishman tenía tiempo delicado de salud, y aun así seguía activo atendiendo a sus seguidores en firmas de autógrafos y convenciones de lucha libre, el 8 de abril murió después de más de 40 años dedicados a la Lucha Libre.Luis Antonio Juárez Morales, de 38 años de edad, murió en su cumplimiento como Policía al tratar de frustrar un asalto en el transporte público en julio de 2017.Conocido en la Lucha Libre como "Cosmos", el luchador se sumó a la lista de famosos atletas en pancracio que murieron.El luchador murió en un accidente automovilístico en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en febrero del presente año.Black Silver Jr., oriundo de Acapulco, Guerrero, era hijo de Black Silver, hermano de Black Silver 2000, El Hijo de Black Silver, y El Hijo de Black Silver II.El luchador Andrés Reyes González, mejor conocido como Universo 2000, falleció 1 de mayo a los 55 años de edad. Recordado por su mejor batalla fue precisamente contra el atleta que encabeza esta lista, en una apuesta " cabellera vs cabellera".El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó la muerte del histórico luchador, integrante de los Hermanos Dinamita junto a Cien Caras y Máscara Año 2000.Las causas de la muerte de este luchador rudo no fueron reveladas. El CMLL envió un mensaje a familiares y amigos a través de redes sociales.