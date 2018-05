Presentan marca de ropa que vestirá a México en Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La marca de ropa deportiva china Li Ning será la encargada de vestir a la delegación mexicana que participe en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.



Carlos Padilla, titular del COM realizó la firma de convenio con Juan Francisco Jardel, director de la marca en nuestro país.



“Tuvimos otras dos propuestas pero esta fue la que más nos convenció. Además de la ropa también se trata de un convenio económico”, detalló el dirigente.

En disciplinas cuya federación internacional sólo acepta determinadas marcas, no se utilizará Li Ning; tal es el caso de voleibol de playa, taekwondo y natación.



“Tendremos mucho cuidado en que los uniformes sean de calidad y no haya quejas de las prendas como en otras ediciones”, agregó Padilla.

Los diseños de los uniformes se presentarán en breve.