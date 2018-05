Ex jugador de baloncesto de Illinois recuperándose de un disparo

CHAMPAIGN(AP)

Un ex capitán de baloncesto de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign se está recuperando después de recibir un disparo en la cara.



El Chicago Tribune informó que Andy Kpedi recibió un disparo el 16 de abril cuando un ex inquilino fue desalojado de una propiedad que Kpedi administra. Kpedi se sometió a cirugía y pasó nueve días en un hospital de Indianápolis. Fue liberado la semana pasada.



Kpedi dice que una bala le perforó la mejilla derecha y otra aún está alojada en su hombro izquierdo. Él dice que parte de su cara aún está entumecida y que los médicos le aconsejan que descanse.



La policía de Indianápolis dice que todavía tienen que arrestar al sospechoso. Él enfrenta cargos de intento de asesinato y agresión agravada.



Kpedi jugó para Illinois de 1989 a 1991. Dice que ha recibido un gran apoyo de los ex compañeros y entrenadores de Illini.