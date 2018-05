Ex novia del "Chicharito" sería el fichaje de lujo de Univisión para el Mundial 2018

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Univisión Deportes anunció en sus redes sociales a su nueva fichaje galáctico, mismo que se dará a conocer este miércoles en el partido de Pumas vs América.Fue a través de su cuenta de Twitter, que la televisora advirtió que tenía a un fichaje galáctico y todo apunta a que es la periodista española Lucia Villalón, misma que se perfila como la incorporación de lujo que tendrá Univisión durante el Mundial de Rusia 2018."¿Quieres saber quién es nuestro #FichajeGalácticoUDN? ?? Aquí te damos una primera mirada", publicó Univision con video en el que dice que a su nuevo fichaje no le gustan dos cosas: verse a sí misma en televisión y andar en bicicleta.Será este miércoles en el medio tiempo del partido entre Pumas y América que el canal haga oficial la llegada de la que parece ser la ex prometida del “Chicharito” Hernández.