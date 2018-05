El Pachuca ya detectó a sus jugadores fiesteros

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Muy pocos jugadores del Pachuca se salvan del fracaso que representó no clasificar a la Liguilla, pese a ser —según su presidente, Jesús Martínez— la mejor plantilla en la historia de la institución. Hay algunos que verdaderamente tienen molestos a los directivos del club hidalguense, debido a que les encanta hacer “reunioncitas” a media semana.



Los delanteros Sebastián Palacios y Ángelo Sagal, así como el defensa Robert Herrera, ya tienen fama de pasársela bastante bien fuera del campo durante algunas noches, lo que podría ser una de las razones por las que no rindieron, en especial los dos últimos, así es que no sería raro que fueran negociados durante este verano.

Los Pumas pretenden hacer negocio ¿con Van Rankin?



A Josecarlos van Rankin se le acabó la beca. Uno de los jugadores más criticados por la afición auriazul vive sus últimos momentos con los Pumas, tras seis años en el primer equipo.



Con el hundimiento de los universitarios en 2017 (acabaron últimos de la clasificación), el defensor estuvo en la tablita; sin embargo, el presidente, Rodrigo Ares de Parga, se vio buena onda al permitirle una extensión de seis meses, pero con la atenta recomendación de ir buscando equipo, para que al finalizar el Clausura 2018 no le sorprenda que sus servicios ya no sean requeridos.



Pero ¿quién para suplirlo? Todo apunta a que Alan Mozo tomará la estafeta.



De canterano a canterano. A ver si sale menos malito.