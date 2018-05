Pumas ante América será una "guerra"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Miguel Herrera lo dijo claramente y sin rodeos, el juego contra los Pumas por los cuartos de final del Clausura 2018 será “a muerte, sólo pensamos en los dos partidos que tenemos contra ellos”.



Todo está en calma en Coapa, por lo menos en apariencia. El Piojo se cubre del intenso sol con una gorra, como es costumbre, las Águilas entrenan a las 12 del día... Están listas para todo.



“Llegamos [a la Liguilla] muy diferentes al torneo pasado [en el que se quedaron en semifinales]; había mucho plantel, no teníamos los revulsivos de ahora. Hoy estamos al 100, el único descartado es Emanuel [Aguilera], pero los demás están. Hoy tengo mayor variedad en la banca para echar mano y sacar el resultado”, reitera el técnico americanista.



La experiencia es clave en estos juegos... Herrera vivirá su Liguilla 19, en tanto que David Patiño apenas estará en su segunda... Una diferencia de 17.



Nada menos.



Más Herrera le da su justo peso a esto. “Eso es... relativo. Obvio nosotros [los técnicos] tenemos que ver, armamos los equipos y hablamos de las vivencias que hemos tenido o de lo que ves que se puede cambiar, pero en estos partidos, los jugadores deben salirse a matar, morirse en la cancha por conseguir el resultado”.

Así que no vale la experiencia, y menos lo que digan los números.

Simplemente, la posición en la tabla (2 de América y 7 de Pumas) marca que los de Copa son los señalados a ganar, pero... “la tendencia que marcan los medios dirán que sí, somos los abocados por la posición en la tabla, pero estas partes no juegan, en una cancha no valen, cada partido es una nueva estadística... Y no por eso se tiene la obligación de seguir con la hegemonía. Tenemos claro que si no lo hacemos en la cancha, la estadística no juega”.



Los que sí juegan son los goles, y como en esta fase, los tantos de visitante son clave, “saldremos a buscarlos en el primer juego. La posición no vale en esta fase, así que marcar será clave”.



Así que todo está preparado para el Pumas-América, un duelo que es y será... una guerra.