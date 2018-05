América no pisará orgullo auriazul

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Alejandro Arribas llegó al futbol mexicano hace cuatro meses. En ese lapso, el defensa de los Pumas ha comprendido que ante América no está permitido doblegarse.



“Ellos tienen una ofensiva buena, con hombres de calidad como Oribe [Peralta], [Renato] Ibarra, [Jérémy] Ménez, [Diego] Lainez, que vienen destacando. Pero nosotros tenemos al segundo mejor goleador [Nicolás Castillo], tenemos a Matías [Alustiza], Pablo [Barrera], a Chucho [Jesús Gallardo]... ya veremos quién gana, estará muy disputado”, dijo. “A lo mejor cobran más dinero y valen más, pero nosotros tenemos esa visión y esas ganas, que valen más”.

Como segunda advertencia, Arribas manifestó que la condición de favorito de las Águilas, sublíderes, no les afecta. “Es el segundo lugar contra el séptimo. Son favoritos en teoría. Las teorías son relativas. Todo puede ocurrir y estamos aquí para que el favorito no pase. Competimos con cualquiera y qué mejor que con América. Llevo poco aquí, pero la historia de Pumas se hace notar”.



En la misma línea, Luis Fuentes respaldó al central europeo: “Desde chavo te inculcan el odio deportivo. Hay que resaltar que estamos en esas instancias, tuvimos altibajos que nos complicaron. Para ganar será importante la entrega, la mística que envuelve a este club”.



Desean lo mejor a Nico. Con la posibilidad de que el chileno Nicolás Castillo deje al equipo, Fuentes aseguró que los rumores no rompen con la concentración de los universitarios en Liguilla. “Tomamos con mucha mesura los rumores, es difícil retener a alguien como él, más allá de eso, estamos comprometidos, tenemos que poner atención [contra América], después, si le toca salir a Europa, me gustaría eso para él”.



Mientras que el volante Jesús Gallardo descartó la Nicodependencia. “Es un gran goleador, pero es trabajo de todo el equipo, nos esforzamos al cien”, concluyó, con la premisa de que el artillero andino pesará esta noche en el clásico.