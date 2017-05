Golfista mexicana espera brillar por fin en su país

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Por tercera ocasión en su carrera dentro de la LPGA, Gaby López jugará un torneo en casa. La mexicana espera que esta nueva historia tenga un mejor final.



Con un año más de experiencia en la gira, López conoce además como ninguna el campo en la capital mexicana, y confía en aprovechar el formato “match-play” para dar la campanada en el Lorena Ochoa Invitational que arranca en un par de días con la participación de 64 golfistas, incluidas 17 de las mejores 25 del mundo.



Desde que tenía 5 años y hasta que cumplió los 16, López ha jugado en el Club de Golf México, que en 2015 comenzó a ser la sede del certamen.



Es una de las dos mexicanas disputarán el torneo. La otra es Ana Menéndez, quien ganó un torneo clasificatorio para obtener su lugar.



"Estoy contenta de regresar al Club México para representar a mi país y a mi club, al que le tengo tanto cariño, donde está mi gente y amigos, espero poder representar bien a mi familia y poner a México en lo más alto", dijo López, la única jugador azteca que participa actualmente en la gira de la LPGA. "Estoy convencida que si doy lo mejor de mí todos los días puedo obtener un gran resultado, no sé si el campeonato o un ‘top-10’, pero sé que si doy lo mejor me irá bien".



Con 23 años, López busca emular los logros de la retirada Lorena Ochoa, quien fue la mejor del orbe antes de retirarse en el 2010.



En su primera temporada, López terminó en el 60mo puesto del mundo, y quedó 31ra en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Comenzó este año en el 24to sitio del ranking tras el primer torneo, pero ha caído al 98vo y no ha pasado el corte en tres de los últimos cinco torneos.



"En el golf como en la vida, siempre hay altibajos, vas a tener buenas y malas semanas, lo importante es cómo reaccionamos ante eso", aseguró López. "Tuve semanas difíciles en lo personal, pero esas semanas me han hecho fuerte".



Tal como otras golfistas mexicanas surgidas recientemente, López ha lidiado con las altas expectativas de los aficionados locales, acostumbrados a las dominantes temporadas de Ochoa, quien dijo adiós a los greens hace siete años.



"Tengo claro y confío en que el esfuerzo se pagará en un futuro, pero tengo que dejar de escuchar lo que pasa alrededor, porque la gente critica, habla y quiere opinar pero no conoce lo que hay detrás del telón", señaló López. "Estoy segura que estoy haciendo las cosas bien, tengo un buen equipo de trabajo que no me va a dejar caer, que siempre me impulsa, y estoy agradecida por eso".



López quiere comenzar su repunte en la temporada aprovechando su conocimiento del campo y del “match play”, formato que no se aplicaba en un torneo de la gira desde el 2012.



En lugar de jugarse por golpes acumulados durante cuatro jornadas, el “match play” incluye duelos de eliminación directa entre dos golfistas, para ir avanzando hasta la final.



"Este es un formato más emocionante pero también diría que más cruel porque en un día todo se puede acabar. Yo lo veo como ventaja para mí, porque conozco bastante bien cómo reacciona el pasto con la pelota y estas jugadoras no tienen tanta experiencia con este tipo de pasto y yo crecí en este club", añadió López. "Me sé las mañas del pasto que es un poco engañoso. He jugado en el tour y no hay un campo con este tipo de condiciones, así que espero tener una buena participación".



Eso es lo que esperan de ella los aficionados mexicanos al golf.