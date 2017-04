VIDEO: John Cena pide matrimonio a Nikki Bella en Wrestlemania

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la celebración más grande de la WWE siempre hay de todo. La noche de este domingo, el amor pasó lista en Wrestlemania 33.El momento romántico fue protagonizado por John Cena y Nikki Bella. La pareja se comprometió, tras derrotar a The Miz y Maryse. "The Champ" se hincó y sacó un anillo, mientras ella se soltó en llanto.En diversos escenarios, el también actor había declarado que él no buscaba contraer nupcias o formar una familia. Pero indicó que el "momento perfecto" era hoy, en Orlando, ante más de 75 mil fanáticos.La luchadora aceptó y ahora se ha escrito una historia inolvidable en Wrestlemania.