Toluca vence a Necaxa y es nuevo líder

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Con un autogol de Jesús Chávez y un tanto de Erbin Trejo, Toluca derrotó 2-0 al Necaxa el domingo y se apoderó del liderato del torneo Clausura mexicano.Chávez metió la pelota en su meta a los 72 minutos y Trejo aprovechó un pase de Antonio Naelson a los 89 para anotar el otro gol de los Diablos Rojos, que consiguieron su segundo triunfo consecutivo.Toluca totaliza 22 puntos y desplazó a Chivas (21) del primer puesto de la tabla tras 12 fechas."Me siento tranquilo y contento, más no conforme porque sabemos que siempre hay cosas qué corregir", dijo el entrenador argentino del Toluca, Hernán Cristante, "El resultado sí fue importante, pero sigo destacando esa determinación, esa actitud del equipo de no bajar los brazos ante rivales que no te dejan espacios y no te dan opciones".Los Diablos Rojos consiguieron la victoria a pesar de las ausencias de los argentinos Enrique Triverio y Rubens Sambuez por suspensiones."El equipo encontró una regularidad y lo que me gusta de esto es que no importa el 11 que está dentro de la cancha y que el equipo es uno", agregó el estratega. "Nadie habla de que Triverio y Sambueza están suspendidos, Trejo tenía 60 días sin hacer fútbol. Nadie habla de eso pero me da mucho gusto, me da esa tranquilidad porque (Toluca) es un equipo equilibrado y regular".Necaxa, que encadena cuatro partidos sin triunfo, se quedó estacionado en 10 puntos, como 16to entre los 18 equipos de la máxima categoría.El primer tiempo fue de escasas oportunidades de gol en ambas porterías. La llegada más clara ocurrió a los 40, cuando el colombiano Fernando Uribe recibió una pelota por el costado izquierdo del área y sacó un disparo que superó al portero argentino Marcelo Barovero pero se estrelló en la base del poste.Toluca volvió a tocar a la puerta a los 49, con un remate de cabeza dentro del área del argentino Pablo Barrientos que se fue por encima del arco de Necaxa. Los Diablos Rojos volvieron a llegar con peligro a los 63 con un disparo del argentino Gabriel Hauche, pero el arquero Barovero contuvo el intento.La insistencia de los locales encontró su premio a los 72, cuando Rodrigo Salinas llegó a línea de fondo por el costado derecho y mandó un centro que fue rechazado por Chávez. La pelota entró por el ángulo superior izquierdo del arco de Barovero, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.Necaxa llegó con peligro por primera vez a los 78, cuando el argentino Claudio Riaño no pudo definir de frente al arco y su disparo fue rechazado por la zaga.Y cuando el conjunto visitante se volcaba al frente en busca del empate, Naelson mandó un cambio de juego desde la banda derecha y dejó solo a Trejo, quien convirtió con un disparo rasante que entró pegado al poste izquierdo de Barovero.Tras 12 fechas disputadas, Toluca es líder con 22 puntos seguido por Chivas con 21 y Monterrey con 19. Tijuana y Pachuca suman 18, Pumas y América alcanzan 17, seguidos de Santos y Morelia con 16.Querétaro y Atlas se quedaron en 15, Chiapas acumula 13, Tigres y Veracruz llegaron a 12, mientras que Cruz Azul , Puebla y Necaxa permanecen en 10 y al fondo está León con nueve.La próxima fecha arranca el viernes cuando Veracruz reciba al América. El sábado se disputan los partidos: Querétaro-Atlas, Cruz Azul -Morelia, Monterrey-Chiapas, León-Veracruz, Necaxa-Tigres y Chivas-Puebla. Para el domingo, Pumas recibe al Toluca y Pachuca visita a Santos.