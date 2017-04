Suárez responde al Madrid y mantiene al Barcelona a tiro

BARCELONA (AP )

Horas después de que Karim Benzema impulsara la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el visitante Alavés el domingo, Luis Suárez realizó toda una exhibición de delantero centro en Granada y aportó un tanto y una asistencia en el triunfo por 4-1 del Barcelona, que le mantiene a distancia del líder blanco en la liga española.Con su victoria ante el penúltimo clasificado, el Barsa cuenta ya 66 puntos por los 68 del Madrid, que tiene un partido pendiente contra el Celta de Vigo.El Alavés marcha décimo con 40 unidades por la 29na fecha y, aunque puso en serios aprietos al conjunto "merengue", fue victimizado por el noveno tanto liguero de Benzema a los 31 minutos.El Madrid sufrió largo rato para mantener la ventaja, pero logró ampliarla al final con goles de Isco Alarcón y Nacho Fernández a los 85 y 88 minutos, respectivamente, y tomó impulso antes de medirse sucesivamente al Leganés, el también vecino Atlético de Madrid, y al Bayern de Munich por la Liga de Campeones."Cada tres días es una final. No siempre puedes jugar perfecto. Hay que ser constantes y seguir con esta dinámica", expresó el técnico, Zinedine Zidane.Sin Lionel Messi por sanción, Suárez tiró del Barsa en Granada y se acercó al astro argentino en la tabla de cañoneros con su 23ra diana del torneo, lograda a los 44 minutos.Los rojiblancos empataron momentáneamente a los 50, gracias a Jeremie Boga, pero Suárez asistió al también suplente Paco Alcácer para desnivelar definitivamente la balanza a los 64, previo a la expulsión de Agbo Uche (81) y los tantos de Ivan Rakitic (83) y Neymar en los descuentos, igualmente con participación del charrúa."Son las plantillas las que ganan los títulos. Hicimos un partido muy serio. Se nos complicó en una jugada aislada, pero lo solventamos rápido, y pudimos conseguir un marcador holgado, que considero justo", resumió el timonel Luis Enrique.Al Barsa le esperan Sevilla, Málaga y Juventus por la Champions.En otros partidos de la jornada, el Sevilla concedió un empate de local, 0-0 con el Sporting de Gijón, y cedió el tercer lugar al Atlético, vencedor el sábado por 2-0 sobre el Málaga.Valencia despachó 3-0 al Deportivo La Coruña y subió al 13er lugar. El argentino Ezequiel Garay (10) abrió el marcador, Raúl Albentosa (29) marcó un gol en contra para ampliar, y redondeó Joao Cancelo en los descuentos. Los deportivistas marchan 16tos.El Madrid arrancó con la voracidad de Cristiano Ronaldo, pero molestias musculares obligaron al rápido relevo del central Raphael Varane por Dani Carvajal, quien combinó con Benzema para que el francés empalmara a la red con la zurda y abriera el marcador.Justo vencedor al descanso, el Madrid afrontó con cierta parsimonia el segundo periodo, mientras que el equipo del técnico argentino, Mauricio Pellegrino, atacó progresivamente los espacios que la defensa local dejaba expuestos a su espalda.Elásticos por banda, los vitorianos buscaron con insistencia la testa de Deyverson en el área, pero el brasileño no acertó a cabecear entre los tres palos, como tampoco atinó Manu García a balón parado.El equipo de Zidane, inusualmente gris en la elaboración, casi amplió en un remate forzado de Gareth Bale, y finalmente celebró el segundo en profundización de Cristiano para Isco, quien soltó un derechazo con poco ángulo, entre el arquero y su rincón más cercano.Parecía un castigo inmerecido para el Alavés, que sin embargo aún recibió el tercero de Nacho, puntual recolector del rebote del travesaño a un tiro libre directo de Bale."Merecimos marcar al menos un tanto. Los dos del Madrid al final sobraron un poco", consideró Pellegrino.Granada sufrió en plenitud la mejor versión de Suárez con el Barsa , pues el uruguayo fue un vendaval que copó hasta cuatro ocasiones de gol antes de abrir el marcador al filo del descanso.La madera primero, tras maravilloso toque sutil desde el pico del área, y el mexicano Guillermo Ochoa, con múltiples paradas en mano a mano, retrasaron la celebración de Suárez, quien finalmente picó un balón en carrera por encima del arquero, tras pelotazo de Jordi Alba.Pero el inicio de la segunda parte fue todo menos plácido para los azulgranas, que permitieron el gol del recién ingresado Boga, cuando el francés controló un pase filtrado y cruzó raso ante Marc-André Ter Stegen.La solución para los males del Barsa fue de nuevo Suárez, autor de una excelente asistencia bombeada para Alcácer, quien fusiló a Ochoa sin miramientos.Tras la segunda amarilla a Uche, el charrúa también colaboró en el tercer tanto, iniciado en conducción de Neymar y finalizado por Rakitic con tiro esquinado, así como en el cuarto del brasileño, habilitado por Alcácer."Ellos, al mínimo error, no perdonan. Lo nuestro es otra liga", se resignó Ochoa.