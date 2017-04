Benzema abre el triunfo del Madrid y le acerca al título

BARCELONA, España(AP)

Karim Benzema volvió a marcar, Isco Alarcón y Nacho Fernández se sumaron a la fiesta, y el Real Madrid venció por 3-0 al visitante Alavés el domingo para ampliar momentáneamente su ventaja respecto al escolta Barcelona en lo alto de la liga española.Con su victoria ante el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, el cuadro blanco suma ya 68 puntos por los 63 del Barsa , que cierra la jornada en cancha del penúltimo, Granada.El Alavés marcha décimo con 40 unidades por la 29na fecha y, aunque puso en serios aprietos al Madrid, se fue con las manos vacías del estadio Santiago Bernabéu, victimizado por el noveno tanto liguero de Benzema a los 31 minutos.El ariete, que no fue convocado por la selección de Francia para disputar sus recientes partidos internacionales ante Luxemburgo y España, ha sumado cuatro tantos en las últimas cuatro fechas del campeonato.El Madrid sufrió largo rato para mantener la ventaja, pero logró ampliarla al final con goles de Isco y Nacho a los 85 y 88 minutos, respectivamente.La victoria le permite tomar impulso antes de medirse al Leganés el miércoles por la 30ma fecha, al también vecino Atlético de Madrid el sábado por la 31ra, y al Bayern de Munich el miércoles siguiente por los cuartos de final de la Liga de Campeones."Cada tres días es una final. No siempre puedes jugar perfecto. Hay que ser constantes y seguir con esta dinámica, que es importante", expresó el técnico Zinedine Zidane.En el partido de la mañana, el Sevilla concedió un empate de local, 0-0 con el Sporting de Gijón, y cedió el tercer lugar al Atlético, vencedor el sábado por 2-0 sobre el Málaga.El Valencia, entre tanto, se deshizo por 3-0 del Deportivo La Coruña y subió al 13er lugar. El argentino Ezequiel Garay (10) abrió el marcador, Raúl Albentosa (29) marcó un gol en contra para ampliar, y redondeó Joao Cancelo en los descuentos. Los deportivistas marchan 16tos.El Madrid arrancó con la voracidad de Cristiano Ronaldo, autor de un ansioso zapatazo lejano que sobrevoló el arco del Alavés. Molestias musculares obligaron al rápido relevo del central Raphael Varane por Dani Carvajal, que ocupó con criterio el lateral diestro y resultó clave en la victoria "merengue".Los vitorianos intentaron tapar los carriles internos con buen repliegue defensivo, pero desatendieron por un instante a Carvajal en incorporación diagonal, con descarga en Benzema, devolución del francés, y pase atrás definitivo del canterano al goleador, infalible en su volea con la zurda.Benzema se sintió a gusto en la zona de tres cuartos de cancha, ofreciéndose a menudo para que Cristiano y Gareth Bale profundizaran por las bandas, casi siempre a pierna cambiada.Al término del primer tiempo, el portugués se prodigó por la izquierda y encontró a Danilo, que centró atrás hacia Bale, cuyo remate cruzado se perdió junto al poste.Justo vencedor al descanso, el Madrid afrontó con cierta parsimonia el segundo periodo, mientras que el Alavés siguió fiel al plan precavido de Pellegrino, atacando progresivamente los espacios que la defensa local dejaba expuestos a su espalda.Elásticos por banda, los vitorianos buscaron con insistencia la testa de Deyverson en el área, pero el brasileño no acertó a cabecear entre los tres palos, como tampoco atinó Manu García en jugada a balón parado.El equipo de Zidane, inusualmente gris en la elaboración, casi amplió en un remate forzado de Bale, y finalmente celebró el segundo en profundización de Cristiano para Isco, quien soltó un derechazo con poco ángulo, entre el arquero y su rincón más cercano.Parecía un castigo inmerecido para el Alavés, que sin embargo aún recibió el tercero de Nacho, puntual recolector del rebote del travesaño a un tiro libre directo de Bale."Merecimos marcar al menos un tanto. Los dos del Madrid al final sobraron un poco", consideró Pellegrino.