Gobierno de Veracruz quiere que desciendan los Tiburones: Kuri

VERACRUZ(SUN)

Fidel Kuri Grajales, propietario de los Tiburones Rojos, aseguró que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quiere que el equipo pierda la batalla por no descender.“El gobierno del estado no quiere al equipo. Por su manera de actuar eso es lo que quieren. No les interesa el futbol en Veracruz”, sostuvo.El dueño de los Tiburones, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, consideró que el gobernador de Veracruz debería percatarse del impacto que genera tener un equipo de futbol en Boca del Río.“En lugar de ver toda la derrama económica que deja un partido y la proyección nacional e internacional que genera, quieren sacar al equipo. En lugar de hablar de muertos y asesinatos, podría hablarse del equipo”, advirtió el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Kuri Grajales, aseveró que “los Yunes” planean descender a Veracruz e iniciar un nuevo proyecto futbolístico desde la Liga de Ascenso en Xalapa.Con relación a los acontecimientos que se suscitaron el pasado 17 de febrero en el Estadio Luis de la Fuente, el dueño del conjunto escualo culpó al gobierno de Boca del Río por la falta de apoyo en cuestión de seguridad.“El gobierno del municipio (Boca del Río) no nos apoya. Ellos tienen la obligación de apoyar cualquier evento que se lleve a cabo, aquí. Nosotros cumplimos con los números de policías que nos piden. Hay un reglamento y se cumplió”, puntualizó Fidel Kuri.El “Pirata” Fuente recibió un partido de veto y podrá contar con su afición hasta el 31 de marzo, cuando reciban a Cruz Azul en duelo de la jornada 12. El cotejo que se disputará a puerta cerrada será el de la fecha 10 frente a Puebla.