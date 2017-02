Cardenales y Martínez pactan por 51 millones

(AP )

Los Cardenales de San Luis y el derecho dominicano Carlos Martínez pactaron una extensión de contrato de 51 millones de dólares y cinco años que incluye dos opciones del equipo, dijo una persona con conocimiento directo del acuerdo.



La persona habló el jueves a condición de preservar el anonimato porque los términos no han sido dados a conocer.



El contrato rompe el récord para un pitcher que está por primera vez en arbitraje. La marca anterior era de Corey Kluber, que pactó por cinco años y 38,5 millones en 2015 con los Indios de Cleveland.



Martínez, de 25 años, hizo 31 aperturas la campaña pasada, con efectividad de 3.04, como as de la rotación. En cuatro temporadas con San Luis, tiene efectividad de 3.22.



El abridor Michael Wacha es el único jugador en arbitraje aún no firmado por los Cardenales.