Patriots y Falcons tienen una cita con la historia

(GH)

Bill Belichick y Tom Brady comandan la dupla más exitosa (y temida) en la NFL y están a un paso de escribir un capítulo más en su ya increíble historia.Los Patriotas de Nueva Inglaterra están a un juego de levantar el trofeo Vince Lombardi por quinta ocasión. Si lo logran, estarán a la misma altura que Dallas Cowboys y San Francisco 49ers.Atlanta Falcons aspira a ser uno de los equipos que ya puede presumir ese trofeo en sus vitrinas. Solo han jugado un Super Bowl en su historia, pero perdieron 34-19 ante los Denver Broncos (Super Bowl XXIII).El Super Bowl LI tendrá como protagonistas a la mejor ofensiva (Atlanta con 33.8 puntos en promedio por juego) ante la mejor defensiva (Nueva Inglaterra con 15.6 puntos por juego), pero los ojos estarán puestos en Tom Brady y Matt Ryan, los quarterbacks.Brady ha ganado todas las veces que se ha enfrentado a Atlanta (cuatro), mientras que Ryan ha caído en sus dos enfrentamientos ante Patriots.En temporada regular Brady completó 291 de 432 intentos de pase para 3554 yardas; Ryan completó 373 de 534 pases para 4944 yardas. Tom logró 28 touchdowns y solo dos intercepciones (nuevo récord de la NFL en la temporada), mientras que Matt consiguió 38 touchdowns, pero sufrió 7 intercepciones. Los New England Patriots parten como favoritos , su victoria se cotiza en -150, contrario a los +130 a favor de Atlanta Falcons.En caso de que Patriots logre la primera anotación y sea con un touchdown se paga +175, pero si lo logra Falcons se da +190. Si Nueva Inglaterra anota primero, pero vía gol de campo, se ofrece +350 y +400 si lo hace su rival. Oddsshark reporta que si Patriotas gana ambas mitades del juego se ofrece +125 y si lo hace Atlanta, +200. En caso de que New England gane la primera mitad, pero pierda el juego, se da +700 y +550 si es el caso contrario.PRONÓSTICOS: New England Patriots 27-28 Atlanta Falcons