Se complica salida de Neymar al PSG

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Tebas, presidente de la liga española de futbol, dijo que no aceptarán el pago de la cláusula de rescisión de Neymar, que en teoría hará el París Saint-Germain, lo que podría complicar la salida del delantero brasileño del Barcelona.



El diario deportivo Sport publica una nota en la que Tebas afirma que existen "problemas contractuales del jugador", toda vez que "el pago de la prima de fichaje se encuentra depositado con un notario".



El máximo dirigente del balompié ibérico insistió en que la operación para sacar a Neymar del Barcelona incurriría en "posible incumplimiento del fair play financiero", otra razón por la que se opone a la transferencia.



El rotativo catalán cita a Tebas diciendo que "ya en su momento se lo advertimos al presidente del París Saint-Germain y vemos que la política del PSG sigue en la misma línea. No pueden hacer unos números en los que sus derechos comerciales superen a los de Real Madrid o Barcelona. Eso no se lo cree nadie".



El mandamás del futbol español advirtió que "la Liga solicitaría a las partes los comprobantes, tanto del estado de los pagos entre jugador y club como del justificante financiero del PSG de que no se está incumpliendo ninguna normativa al realizar el pago de la cláusula", antes de aprobar la venta de Neymar al conjunto parisino.