Tras paliza, el Jazz busca al menos incomodar a Harden

HOUSTON, Texas(AP)

Ningún jugador del Jazz de Utah habla de que su misión sea “parar” a James Harden en el segundo encuentro de la serie de postemporada. Tras la paliza que sufrieron ante los Rockets de Houston en el primer duelo, saben que eso es imposible.



Harden anotó 41 puntos en ese encuentro que puso en marcha la semifinal de la Conferencia del Oeste. Ahora, los integrantes del Jazz se conforman con hablar de maneras de incomodar un poco al astro.



“Es un tremendo jugador, así que será duro. Pero sentimos que podemos simplemente hacer que las cosas le sean más difíciles todo el tiempo que esté ahí”, comentó el alero Joe Ingles.



Harden atinó siete triples en el primer partido. El Jazz se enfocará por lo menos en impedir que dispare de larga distancia.



“Simplemente buscaremos que conduzca el balón”, indicó el novato Donovan Mitchell. “A él le encanta buscar el triple. Los Rockets estuvieron cómodos en la primera mitad y se fueron arriba por 30 puntos. Así que hay que incomodarlos y no permitir que dicten lo que hacemos a la defensiva. Nosotros debemos dictar lo que ellos puede hacer”.



Al entrenador Mike D’Antoni no le preocupa lo que pueda hacer el Jazz ante Harden el miércoles. Opina que lo único que puede impedir que el jugador tenga un gran desempeño es el propio Harden.



“No hay respuesta. Él lo ha visto todo”, reconoció D’Antoni. “Ahora, él podría jugar mal, porque es humano. Pero no hay nada que uno pueda concebir para frenar a uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia”.



Harden lideró la NBA en puntos durante la temporada regular. Promedió 30,4 por partido, la mayor cifra en su vida, y es segundo en estos playoffs, detrás de LeBron James, con 31 unidades por encuentro.



Trevor Ariza, un jugador de Houston conocido por sus virtudes defensivas, tiene la misión de marcar a Mitchell esta serie. Se le preguntó qué intentaría si tuviera que contener a Harden.



Hizo una larga pausa, antes de suspirar y comentar entre risas “Tendría que idear una forma de frenarlo”.



Pero al veterano le alegra jugar con Harden y no contra él.



“Agradezco no tener ahora ese problema”, indicó. “Yo no les diré lo que pienso. Dejaré que ellos traten de descubrirlo por su cuenta”.