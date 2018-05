El Real Madrid llega a la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones

(AP)

El Real Madrid se mantuvo en el empate 2-2 contra el Bayern Munich para alcanzar su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones 4-3 en el global.



Joshua Kimmich anotó para el Bayern en el tercer minuto para preparar el escenario para otra remontada en el Santiago Bernabéu, como la que Juventus casi logró en los cuartos de final.



Pero los anfitriones reaccionaron rápidamente esta vez, con Karim Benzema igualando al comienzo de la primera mitad y anotando justo después del medio tiempo tras un embarazoso error del portero del Bayern, Sven Ulreich, al tratar de encontrar un pase atrás en el área.



El Bayern tenía el objetivo de eliminar a los campeones de Europa cuando el ex jugador madridista James Rodríguez anotó a los 63 minutos, pero no fue suficiente para evitar su tercera eliminación consecutiva contra el club español.



Los alemanes, eliminados en las semifinales de la Liga de Campeones en cuatro de las últimas cinco temporadas, presionaron hasta el final pero no pudieron mantener con vida sus esperanzas de un triple.



Al defender con éxito su victoria por 2-1 en el partido de ida de la semana pasada, Madrid se mantuvo en la senda de su tercer título europeo consecutivo y cuarto en cinco temporadas.



El club más exitoso de Europa con 12 trofeos, Madrid jugará la final contra Liverpool o Roma, que juegan el miércoles en Italia. Liverpool ganó el partido de ida por 5-2 en casa.