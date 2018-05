Alanís llega a España

Guadalajara, Jalisco()

Desvinculado por completo del Guadalajara, el defensa Oswaldo Alanís llegó ya a Madrid y ahora sólo espera pasar los exámenes médicos y firmar con su nuevo equipo, el Getafe de España, del que dijo tener referencias detalladas.



"He estado investigando, por ahí diferentes situaciones, el cómo van, he estado al pendiente de sus juegos y me parece que (Getafe) es un club al que se le pueden hacer buenas cosas. Es una liga muy competida en donde se están haciendo bien las cosas y esperemos que salga todo de la mejor manera", declaró el zaguero ex rojiblanco al diario marca de España al llegar al aeropuerto de Barajas.



Alanís reconoció que llegar a una competencia en la que tendrá como rivales a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann, le genera ilusión como a cualquier otro futbolista que llega a España.



"Claro, por eso y por el futbol, inclusive por lo que es la ciudad y todo lo que se vive, entonces sí, esperemos que se consume (la contratación) y estaremos ahí al pie del cañón".