Xolos llega mermado

TIJUANA, Baja California(GH)

Con bajas importantes, sin la presencia de Miguel Herrera en el banquillo, Xolos se enfrenta a Atlas en el Estadio Jalisco, donde no ha logrado ganar en los casi seis años del club en Liga MX.Los conjuntos rojinegros llegan a la fecha #12 del Clausura 2017 con posibilidades de liguilla, los canes aztecas se encuentran en cuarto lugar con 17 puntos, mientras los de la perla tapatía son décimo con 14 unidades.También, tienen en común bajas en sus onces iniciales, Xolos no contará con Yasser Corona, Emanuel Aguilera, Michael Orozco y Guido Rodríguez.Mientras que Atlas no contará con Rafael Márquez por una lesión que sufrió en la espalada en el juego contra Costa Rica por el hexagonal final y Fidel Martínez está en duda por una molestia articular en la pierna izquierda.En el Jalisco, el Club Tijuana solo ha perdido en una ocasión, 1-0 en el Clausura 2013 y tiene cinco empates. La última vez que le ganó al Atlas fue el torneo pasado por la mínima en el Estadio Caliente.Tres de las cuatro victorias de los tapatíos en el certamen han sido de local y de los cuatro descalabros que tienen, sólo uno fue en casa. Xolos ha perdido “punch” en ataque en las recientes jornadas, por lo que se esperan variantes en la delantera, además de que “El Piojo” intentó cambiar el parado táctico el juego pasado.Por lo que además de los cambios obligados en el once inicial se esperan modificaciones en el ataque.JUEGO RESULTADO TORNEOAtlas 0-0 Xolos Empate Clausura 2016Atlas 2-2 Xolos Empate Apertura 2015Atlas 1-1 Xolos Empate Apertura 2014Atlas 0-0 Xolos Empate Clausura 2014Atlas 1-0 Xolos Derrota Clausura 2013Atlas 2-2 Xolos Empate Apertura 2011