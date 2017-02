Lázaro Blanco, vital para la victoria de Cuba

MEXICALI, Baja California(GH)

El mánager del equipo cubano Carlos Martí dio sus impresiones después del debut triunfal en la Serie de Caribe con los Alazanes de Granma, dijo que en gran medida el resultado fue gracias a la labor del serpentinero Lázaro Blanco.



El manejador se dio tiempo para hablar de lo vital que Blanco fue para ganar la liga doméstica, pero sin hacer menos al cuerpo de pitcheo con el que cuenta para la justa caribeña.



También expresó su sentir sobre lo que significó el triunfo, puesto que desde que Cuba regresó a la competencia no había debutado con victoria.



No quiso entrar en el tema de la posible afiliación de Cuba a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para que deje de participar con un invitado más, aun no hay acuerdo y hasta que no se haga oficial hará mención.



El domingo, Alazanes de Grama será el rival de Águilas de Mexicali, a lo que Martí comentó que no son el rival a vencer, aunque aceptó que el nivel del representativo azteca es de cuidado, afirmó que no se puede menospreciar a ningún otro participante.