Halcones de Atlanta registra más participación de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La pasión por los Patriotas de Nueva Inglaterra es compartida por muchos mexicanos, aunque curiosamente los Halcones de Atlanta son los que más arraigada tiene la herencia azteca con la participación de más mexicanos.Las Aves de Mal Agüero comparten más intereses y sentimientos con nuestro país que el equipo de Tom Brady, pues en Georgia han jugado futbolistas mexicanos o con raíces aztecas como Tony Zendejas (1995), José Portilla (1998-1999), Roberto Garza (2001) y más recientemente Tony González (2009–2013).En el equipo del coach Bill Belichick, en cambio, sólo dos jugadores con sangre mexica han participado: El guanajuatense Víctor Samuel Leyva (2005) y el pateador michoacano Joaquín Zendejas (1983).NEGRURAS.Con los Halcones, el originario de Curimeo, Tony Zendejas, fue el encargado de darle puntos a Atlanta como pateador de goles de campo.El nacido el 15 de mayo de 1960 comenzó su carrera, no obstante, con los Petroleros de Houston, con quienes permaneció de 1985 a 1990 para luego partir a los Carneros de Los Ángeles (1991-94), luego a Atlanta y terminar su carrera con los 49ers de San Francisco en 1995.José Portilla defendió los colores del equipo de Georgia como tacle ofensivo de 1998 a 1999, para después emigrar al Xtreme de Los Ángeles, con el que ganó el Partido del Millón de Dólares en 2001.El nacido en Zaragoza, Coahuila, fue tomado en el Draft de 1998 por los Halcones, con los que jugó los 16 partidos de temporada regular y tres de postemporada, incluidos el Juego de Campeonato y el Super Bowl XXXIII.CORAJE AZTECA.Roberto Garza, nacido el 26 de marzo de 1979 en Brownsville, Texas, es de padres mexicanos (Roberto y Ofelia) y fue elegido en el Draft 2001 por Atlanta.Estudió en la secundaria de Río Hondo, en Texas, donde practicó el americano y atletismo para luego unirse a la Marina, donde fue ridiculizado por querer jugar profesionalmente: “¡Los mexicanos no juegan en la NFL !”, le decían.Pero no le importó y terminó jugando para la Universidad de Texas A&M, donde además trabajaba.Tras jugar para Atlanta como centro y guardia, fue firmado por los Osos en 2005, para en 2013 convertirse en agente libre y finalmente salir de Chicago el 2 de abril de 2015... ¡Tras 10 años en el equipo!Otro con sangre azteca es el legendario ala cerrada Anthony David González, nacido el 27 de febrero de 1976 en Torrance, California, y quien jugó 17 temporadas en la NFL Procedente de la Universidad de California, Berkeley, se convirtió en leyenda al ser electo 14 veces al Pro Bowl e imponer récords de recepciones de touchdown (111) y yardas (15 mil 127) para un ala cerrada.Su padre era caboverdiano-jamaicano y se enamoró de su madre Judy González, que tenía dos trabajos para sacarlo adelante.Ni tan patriotasVíctor Leyva nació el 18 de diciembre de 1977 en el pueblo de Andocutín, Guanajuato, y jugó como guardia para Cincinnati (2001-2003), Miami (2005) y los Patriotas (2005) sin mucho éxito.Joaquín Zendejas jugó sólo dos partidos con Nueva Inglaterra, con un gol de campo realizado.