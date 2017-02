Espaldarazo cementero a Paco Jémez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Casi todos se enteran en su respectivo smartphone. Camino al entrenamiento, los jugadores del Cruz Azul saben que Víctor Manuel Vucetich es el segundo director técnico cesado en el Clausura 2017. El Querétaro ha dado un golpe de timón, al igual que el Puebla —con la salida de Ricardo Valiño y la llegada de José Cardozo—, pero consideran que su caso es distinto, pese a estar fuera de zona de Liguilla y con cinco duelos sin victoria (incluida la Copa).Adrián Aldrete es el encargado de dar el espaldarazo público a Francisco Jémez. El lateral izquierdo de La Máquina consideraría un gran error cortar el proceso del español, más allá de la falta de resultados positivos que les aqueja.“En el futbol mexicano se habla mucho si son dos o tres jornadas sin un triunfo. Se quiere cambiar todo, pero no es lógico”, sentencia el zurdo, en conferencia de prensa realizada antes del entrenamiento cementero. “Si se ponen a pensar que te hayas tardado en traer a este director técnico, con un proyecto... Los proyectos no son de un día para otro y el quererlo cambiar perjudica, no favorece en absoluto”.“Por eso, más que nunca debemos creer. Sobre todo debido a que hemos tenido momentos clave en los partidos”.Desde su perspectiva, esa es la única falencia de los celestes. El problema es que se trata de la más importante, ya que han carecido de sangre fría para definir.“Mostramos una seguridad que no teníamos antes, llegadas [a la portería rival], subraya Aldrete. “Falta lo importante, pero si no caemos en eso [desesperación], le damos más confianza y pulimos las cosas, porque todavía nos falta mucho, este tema va a cambiar”.Lo que de inmediato tendría efectos en la clasificación. Los jugadores creen ciegamente en la propuesta de Jémez, por lo que solicitan el beneficio de la duda.A final de cuentas, valoran el cambio que —describen— ha otorgado en el interior del grupo.“Se siente una seguridad que antes no se tenía en el interior del grupo”, reitera. “Todos mis compañeros saben que esta metodología nos contagia. Tenemos más confianza en el futbol, dentro y fuera de la cancha; por eso, el equipo se encuentra enojado... Quisiera conseguir los resultados, hacer las cosas redondas. No sólo jugar bien, sino llevarnos los triunfos, pero estamos más cerca de esta forma que si cada quien jalara por su lado”.Desea que la cadena sin victorias (dos igualadas y tres derrotas) se rompa el sábado frente a los Gallos Blancos, en el estadio Azul. Confía en que así será, más le resulta imposible animarse a garantizarlo.“Prometer resultados es algo que no le va a nadie, más que a un adivino. Nadie sabe lo que va a pasar”, recuerda. “Lo que sí prometemos es que estamos trabajando muy duro en los errores puntuales y vamos a salir con la oportunidad de darnos una alegría a todos”.“Eso sí lo puedo garantizar. El resultado no lo sabemos. Hay un rival enfrente, las circunstancias del juego no las sabemos. Han habido fallas del arbitraje que nos han afectado, pero el equipo va estar más preparado para conseguir puntos”.Y así mantener a Jémez.