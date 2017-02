Skov, "hecho en México"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde hace un año, el linebacker de los 49ers de San Francisco, Shayne Skov, cuenta con pasaporte mexicano pero hace más de una década su comportamiento y cultura lleva el sello “Hecho en México”.Adoptado por Guadalajara en su infancia, Skov comenzó a jugar futbol americano en la organización de Carneros, donde conoció la idiosincrasia mexicana y se fue adentrando en la riqueza de un país que ahora defiende de los ataques de Donald Trump.Con dos temporadas de experiencia, Shayne se encuentra en Houston como analista para la televisión hispana. Con el conocimiento de su posición describe y predice lo que podría suceder el domingo entre Patriots de Nueva Inglaterra y Falcons de Atlanta y de paso advierte que la voz de Trump está lejos de ser el pensamiento de Estados Unidos.“Lo que diga el representante de Estados Unidos, no necesariamente refleja las opiniones de un país completo. Tenemos que tomar esto en cuenta. Pienso que con el tiempo vamos a ver un cambio en esa relación [México-Trump]”, declaró el linebacker egresado de la universidad de Stanford, una de las más prestigiosas académicamente y en lo deportivo.En el 2000, cuando Shayne tenía 12 años, llegó a la capital de Jalisco para que su madre Terry pudiera disfrutar de un mejor clima para sobrellevar su enfermedad (aterosclerosis). Desde ese momento, su familia se empaparon y enamoraron de la hospitalidad y servicio que les compartió la comunidad de la perla tapatía.“Aunque diga cosas en contra Donald Trump, la opinión y la voz de la ciudadanía será más fuerte con el tiempo. Los estadounidenses aman a los mexicanos en su gran mayoría. De California, de donde yo soy la comunidad hispana está integrada a la historia del estado. No se puede comprender California sin mexicanos”.El compromiso de Skov con México no se queda sólo en la emisión de un documento oficial. El jugador de los 49ers organiza clínicas y campamentos para que menores de la ciudad de México y Cancún puedan convivir con elementos de la NFL que los inspiren a seguir sus sueños.“Este será el tercer año de mi campamento que se llama DAC: Diviértete, Aprende y Convive con Shayne Skov y sus amigos. El 25 y 26 de febrero estaremos en la Ciudad de México y el otro fin de semana en Cancún. Se trata de impulsar a los niños a realizar sus metas. Que sepan que no existen imposibles”.Kiko Alonso, linebacker titular de los Dolphins de Miami, es uno de los elementos que vendrán a México.