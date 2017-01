Nieve recupera sus niveles en montañas del occidente de EU

DENVER (AP)

Después de un otoño seco, la caída de nieve recupera sus niveles normales en el occidente de Estados Unidos y en las montañas que surten al vital río Colorado.



Los totales de nieve del miércoles eran alentadores en toda la región, en especial en Oregon, el este de Nevada y Utah, donde rebasaban 176% su promedio.



"No quiero agitar las pancartas de 'misión cumplida' aquí, pero se ve bastante bien", dijo Klaus Wolter, científico climático del Instituto de Cooperación para la Investigación de las Ciencias Ambientales en Boulder, Colorado. "El futuro cercano se ve bien", agregó.



Debido al otoño cálido y seco, algunas zonas de esquí del occidente demoraron su apertura y fueron canceladas algunas de las carreras de esquí de la Copa Mundial en el centro Beaver Creek en Colorado.



Esa situación también suscitó cierta preocupación sobre la cantidad de nieve que se derretiría la próxima primavera para que surta agua al río Colorado, que abastece a unos 40 millones de personas y 13.727 kilómetros cuadrados (5.300 millas cuadradas) de tierras agrícolas en siete estados.



Sin embargo varias nevadas ocurridas desde finales de noviembre mejoraron considerablemente las condiciones de nieve en el occidente del país.



Beaver Creek ha registrado ahora un total de más de 2,40 metros (ocho pies) de nieve para la temporada, dijo Rachel Woods, portavoz de Vail Resorts, la compañía propietaria de Beaver Creek y otros 11 centros turísticos en siete estados y Australia.



Beaver Creek registró el miércoles nieve con una profundidad de casi 84 centímetros (33 pulgadas). La nieve se compacta por el peso de los esquiadores y otros factores, así que el total es casi siempre más alto que la profundidad en un momento determinado.



Representantes del sector turístico no tienen aún cifras sobre los esquiadores y aficionados al deslizamiento en tabla sobre la nieve en esta temporada, pero afirman que algunos indicadores, como las reservaciones, son prometedores.



La profundidad de la nieve continúa abajo del promedio en zonas aisladas, como la cordillera Sierra Nevada en California, asolada por la sequía, y en algunas montañas del sur de New Mexico.



Sin embargo, ha caído nieve arriba del promedio en toda la región conocida como la cuenca Superior del Río Colorado, que produce alrededor del 90% del agua al río Colorado.



La cuenca superior abarca una amplia franja de Colorado, Utah y Wyoming así como secciones menores de Arizona y New México.