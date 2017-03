Nave del ejército de E.U. está rodeando nuestra órbita

(Tomada de la Red)

El 20 de mayo del 2015, la Fuerza Aérea lanzó un avión espacial no tripulado impulsado con energía solar a la órbita terrestre para llevar a cabo su cuarta misión ultra secreta y ahora, casi dos años después, estamos muy lejos de descifrar que es lo que esta haciendo allá arriba.El avión espacial robótico X-37B ha entrado a su día 678 en órbita, rompiendo su propio récord por el numero de días consecutivos pasados en el espacio y el gobierno permanece en silencio de cuando regresará a la Tierra.Los objetivos exactos de la misión son desconocidos y ha habido muchas teorías en los últimos años – incluyendo espionaje en Medio Oriente, bombardear al espacio (algo que no es técnicamente posible) y seguir el rastro de la malograda estación espacial de China.La teoría del bombardeo espacial ha sido mas o menos desacreditada, con el ex jefe de ciencia de la Fuera Aérea de E.U.A., Mark Lewis, diciendo a Popular Science que la cantidad de impulso necesaria para cambiar su posición en la órbita sería tremendo.Quizás es más probable que se traten de medidas de seguridad – una teoría que ha seguido al avión espacial desde el 2010, cuando varios observadores amateur reportaron que voló sobre la misma región cada cuatro días después de su despegue inicial.Y, como la revista Popular Science destacó recientemente, la Fuerza Aérea ahora tiene un segundo avión espacial X-37B y un grupo separado de rastreadores de satélites notó que su órbita pasa por países como Irán Afganistán y Pakistán.En un comunicado del 2010, la Fuerza Aérea Estadounidense declaró que la misión secreta no tiene “capacidades ofensivas”, más bien, “el programa apoyo la reducción de riesgo en tecnología, experimentación y el desarrollo de concepto operacional.El misterioso avión espacial, que parece un pequeño trasbordador espacial, ha embarcado en cuatro misiones ultra secretas para misiones orbitales hasta ahora y cada vez ha roto su propio récord del tiempo que pasa en el espacio.Además de éste récord, la misión también se trata del programa clandestino más largo de la historia.Por supuesto, puede ser que la fuerza aérea en realidad esté llevando a cabo experimentos científicos en el espacio, probando todo desde navegación y sistemas termales de protección hasta vuelos orbitales autónomos y técnicas de aterrizaje.Y bueno, si nunca sabemos la misión real de X-37B, al menos nos está mostrando las capacidad de un vuelo prolongado impulsado por energía solar.