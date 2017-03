La aplicación City Drive invita a universitarios a compartir auto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A través de la plataforma Rides, la aplicación mexicana de servicio de transporte privado City Drive impulsa los viajes compartidos entre estudiantes de universidades del Valle de México para que "ahorren y no contaminen".



Según la empresa, CityDrive quiere que "entre estudiantes se pongan de acuerdo para irse o regresarse juntos a la universidad".



Como puede leerse en el sitio web https://rides.citydrive.mx, para utilizar el servicio, es necesario que los interesados tengan una cuenta en CityDrive. Los jóvenes con auto podrán registrar "rides" y rutas para llevar a otros estudiantes.



Quienes no tengan coche, podrán acceder a un medio de transporte. Según la compañía, "al compartir viajes entre estudiantes ahorra en traslados o ayúdate con gasolina y reduce los coches en la ciudad".



City Drive informó que por el momento, no cobrará los viajes que se realicen en esta modalidad, sin embargo, aclaró que los dueños de los vehículos sí pueden pedir cooperación para la gasolina y el mantenimiento de las unidades.



Como puede verse en un video compartido en la cuenta de Facebook de la empresa, cuando las personas utilicen el servicio, un mensaje les pedirá que se contacten con el joven dueño del auto, a fin de definir detalles en el punto de encuentro.



El texto también invita a los usuarios a extremar precauciones: "Asegura que tu Ride sea miembro de tu Universidad. Al contactarlo puedes solicitarle una foto de su credencial de estudiante o más información".



El servicio está disponible en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes y en la capital del país.



En el Valle de México, las instituciones disponibles en Ride son: Universidad Nacional Autónoma de México (FES Iztacala), Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco), Universidad del Valle de México, (Campus San Ángel, San Rafael y Coyoacán) UAEM (Campus Ecatepec) Instituto Tecnológico Autónoma de México, Universidad La Salle (Campus Condesa) UNITEC (Campus Marina y Cuitláhuac) y el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón.



¿Por qué usar Rides?



Según City Drive la modalidad permitirá ahorrar y que los dueños de los vehículos "se ayuden con el gasto de la gasolina", los jóvenes podrán conocer gente y convivir, así como ayudara a una disminución de coches y contaminación en las calles.