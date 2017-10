Divertite en Halloween con los filtros de Facebook Stories

(Tomada de la Red)

Hace poco se pudo conocer que Facebook lanzará una serie de máscaras y pegatinas especiales para Halloween, pero no se trata de los únicos filtros de la red social que pueden usarse con motivo de esta particular celebración.La sección de historias de Facebook permitem que los usuarios desarrollen sus propios filtros y marcos para hacerlos públicos, lo que incluye también a numerosas franquicias de ficción. A continuación, explicamos cómo se pueden usar estas divertidas máscaras.Cómo usar Facbook Stories.Lo primero que se debe hacer es acceder a la aplicación de Facebook en el smartphone, tras lo cual deberá buscarse el botón “Cámara” en la parte superior izquierda de la página de inicio.Tras esto se activará la cámara del celular y mostrará una serie de opciones. En este caso, corresponde seleccionar el ícono con forma de varita mágica para que Facebook pase a mostrar una gran galería de filtros.Para este caso particular serán útiles las máscaras, que están marcadas por un símbolo con forma de antifaz.Una vez que este sea presionado, el usuario podrá acceder a un amplio catálogo de filtros que podrán convertirlo en algún personaje de ficción.Por ejemplo, pueden encontrarse varios filtros con el logo de la Liga la Justicia, el próximo gran largometraje de DC.Hay máscaras para todos los gustos, pues el usuario de Facebook podrá convertirse en el Necromancer del videojuego “Diablo”, en el "Night King" de Game of Thrones, en un zombie de The Walking Dead, en un sith de “Star Wars” o en un faraón de la última entrega de “Assassin’s Creed”. Todas son buenas alternativas para Halloween.Aunque pueda resultar obvio, es importante aclarar que el usuario debe mantener el centro su rostro en el círculo brillante que marca la función de cámara de Facebook.Otro aspecto a tener en cuenta es que se puede guardar la imagen antes de compartirla a la sección Historias, para colocarla como foto de perfil o mostrarla en el ‘timeline’ regular de la red social.