'Hola, soy Sayer, el volante inteligente'

(Tomada de la Red)

Automoción y tecnología, más conectividad, y con inteligencia artificial añadida van a hacer de la automoción un sector que no tendrá nada que ver al actual en pocos años. Y en ese recorrido, el volante del futuro de Jaguar Land Rover parece una idea 'inteligente'.Nada volverá a ser igual. En pocos años los coches se compartirán. Tan sólo un porcentaje de usuarios serán propietarios de los mismos. No hará falta conducirlos. Se conducirán solos, gracias a la inteligencia artificial (IA).Y habrá también vehículos que no tendrán ni volante. Bueno, el volante será del conductor, que se lo llevará de un vehículo a otro en función de sus necesidades y llevando consigo toda la información, indica Muy Interesante ¿Ciencia Ficción? No, es el futuro cercano que vislumbra Jaguar Land Rover con ‘Sayer’, su prototipo de volante. Y es que las compañías de automoción están en un proceso de transformación, por no decir una revolución. IBM Institute, en uno de sus últimos informes acerca del sector, señala que “la gente está perdiendo interés en los automóviles. Aunque el coche seguirá siendo un accesorio clave en el transporte personal, los consumidores esperan utilizarlo de manera diferente, y no necesariamente quieren tener uno en el sentido tradicional”También dice IBM Institute que los consumidores de vehículos están listos para la innovación y la convergencia coche e Internet. “Y pronto las nuevas opciones de movilidad transformarán las vidas y expectativas de los consumidores de movilidad”.Y en este camino ‘Sayer’ podría tener su protagonismo, si algún día ve la luz. El peculiar volante futurista de Jaguar Land Rover contaría con un sistema de inteligencia artificial y se podría llevar de un vehículo a otro para llevar el usuario la experiencia de conducción consigo, sea cual sea el vehículo que vaya a conducir.La inteligencia artificial, en ‘Sayer’ funcionaría básicamente como un asistente a modo de consejero, que podría por ejemplo conseguir un vehículo a través de un servicio de alquiler cuando se necesita ir a algún sitio. También permitiría saber cuándo estaría a punto de llegar un vehículo autónomo antes de salir hacia una reunión, y así poder aprovechar el máximo tiempo preparando esa cita.La idea de Jaguar Land Rover es que Sayer sea el elemento principal del próximo vehículo conceptual de la marca, el Future-Type, pero posiblemente no veamos nunca algo así en producción, dicen los analistas.Lo que está haciendo Jaguar Land Rover es presentar algunas ideas con las que complementar la auto conducción, y aunque la idea es muy buena, puede que al final se limite a un teléfono móvil y un servicio de almacenamiento en la nube.Sayer cuenta con activación por voz e inteligencia artificial que tiene la capacidad de realizar cientos de tareas, que de momento habrá que imaginar hasta que puedan ser una realidad, o no.