La dieta salada te hace comer más

(Tomada de la Red)

Por alguna razón, nadie había llevado a cabo nunca un estudio a largo plazo para determinar la relación entre la cantidad de sal en la dieta de una persona y sus hábitos de consumo. Científicos saben que el aumento de la ingesta de sal en la dieta de una persona estimula la producción de más orina, y simplemente se ha asumido que entonces tendrás que beber más líquido.



Investigadores del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), el Centro Max Delbrück de Medicina Molecular (MDC), la Universidad Vanderbilt y colegas de todo el mundo, pusieron a prueba el viejo adagio y publicaron el estudio en The Journal of Clinical Investigation.



Una conexión entre la ingesta de sal y la bebida podría afectar tus cálculos. Los resultados confirmaron que comer más sal llevó a un mayor contenido de sal en la orina - no es de extrañar. Tampoco hubo sorpresa en una correlación entre las cantidades de sal y la cantidad total de orina. Lo sorprendente fue que la sal estaba activando un mecanismo para conservar el agua en los riñones.



Antes del estudio, la hipótesis dominante era que los iones cargados de sodio y cloruro en la sal agarraban las moléculas de agua y las arrastraron a la orina. Los resultados mostraron algo diferente: la sal se mantuvo en la orina, mientras que el agua regresó al riñón y al cuerpo. Esto fue completamente desconcertante para el Jens Titze, de la Universidad de Erlangen: "¿Qué fuerza motriz alternativa podría hacer que el agua retroceda?" .



Los experimentos en ratones sugirieron que la urea podría estar involucrada. Esta sustancia se forma en los músculos y el hígado como una forma de arrojar nitrógeno. En ratones, la urea se estaba acumulada en el riñón, donde contrarresta la fuerza de extracción de agua de sodio y cloruro. Pero la síntesis de urea toma mucha energía, lo que explica por qué los ratones con una dieta alta en sal comían más. Más cantidades de sal no aumentaba su sed, pero sí los hacía más hambrientos. Y también los "cosmonautas" humanos que han recibido una dieta salada se quejaban de estar hambrientos.



Los nuevos hallazgos cambian la forma en que los científicos han pensado sobre el proceso mediante el cual el cuerpo logra la homeostasis del agua, manteniendo una cantidad adecuada y equilibrio.