El entrenamiento rápido cambia tu cerebro

(Tomada de la Red)

Lo sabemos, no es necesario leer otro artículo sobre los beneficios del ejercicio en la salud, pero aún así la gran mayoría de las personas no recibe las 1.5 horas de ejercicio aeróbico de alta intensidad a la semana que necesita.



Lo que es relativamente nuevo es cómo los entrenamientos a intervalos, o ráfagas cortas de actividad intensa - puede ser mucho mejor para ti física y mentalmente. De hecho, un estudio publicado en la revista Neuroscience Letters, asegura que el ejercicio muy vigoroso puede ayudar a tu cerebro tanto como a tu cuerpo.



Los beneficios físicos del entrenamiento de intervalo de alta intensidad, o HIIT, van más allá de las mejoras de salud típicas asociadas con el ejercicio normal. HIIT puede ser lo más cercano que tenemos a la fuente de la juventud: En una investigación en la revista Cell Metabolism, un equipo de investigadores de Mayo Clinic afirmó que esto podría ayudar a revertir los signos celulares del envejecimiento.



Así es como funciona: A medida que envejecemos, nuestras mitocondrias - las "potencias" de la célula - dejan de funcionar así como solían hacerlo, lo que lleva a disminuciones en el nivel de energía y la capacidad de ejercicio.



En el estudio de la Clínica Mayo, utilizando grupos de sujetos jóvenes (18-30) y mayores (65-80), investigadores midieron el impacto de tres rutinas: ejercicio de intervalo de alta intensidad, entrenamiento de fuerza y ​​una fuerza combinada de menor intensidad / cardiovascular - sobre la función celular, la aptitud cardiovascular, la sensibilidad a la insulina y la masa muscular.



Al final del período de estudio de 12 semanas, los entrenadores de intervalo mostraron mejoras en la circulación, la función cardíaca y la salud pulmonar.



Sin embargo, mientras que el grupo joven experimentó un aumento del 49 % en la capacidad mitocondrial - un marcador de la capacidad de la célula para producir energía - el ejercicio de alta intensidad fue la única rutina que aumentó la función mitocondrial en el grupo más viejo, en un increíble 69%. (El mayor grupo de ejercicios de alta intensidad también mostró una mejoría en la sensibilidad a la insulina.)



Ahora lo sabes, si hacer ejercicio todos los días no es lo tuyo, entonces puedes dar el 80-90% tres días a la semana y básicamente obtendrás los mismos beneficios.