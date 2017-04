¿El tráfico lo vuelve loco? Vea el nuevo e impresionante proyecto

(Tomada de la Red)

El inventor y multimillonario Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla Motors, ha revelado su más reciente proyecto, que finalmente podría resolver el problema del tránsito.Se trata de una sofisticada red de túneles subterráneos para automóviles que comunicaría toda el área metropolitana de una ciudad.Sin embargo, los vehículos no viajarían en ellos por sus propios medios: el plan, según el magnate, es que los autos desciendan a los túneles mediante ascensores colocados en las calles, para luego ser transportados a su destino a bordo de plataformas eléctricas a una velocidad de 200 kilómetros por hora.Musk había externalizado la razón tras este proyecto recientemente:"El tráfico me está volviendo loco. Voy a construir una máquina de perforación de túneles y voy empezar a cavar", expresó a finales del año pasado a través de Twitter."Realmente voy a hacerlo", sostuvo, cosa que ahora parece ir en serio:"Estamos tratando de cavar un agujero en la ciudad de Los Ángeles (E.U.), y esto con el fin de crear el principio de lo que será una red de túneles en tres dimensiones para aliviar la congestión vehicular", anunció Musk en una charla de TED, detallando que el sistema constará de hasta 30 capas de túneles que serán excavados por una de sus firmas subsidiarias, The Boring Company.