GM y Honda desarrollarán celdas avanzadas de hidrógeno

DETROIT, Michigan, EU. (AP)

General Motors Co. y Honda Motor Co. acordaron formar una empresa conjunta que producirá los sistemas de celdas de combustible de hidrógeno para los automóviles de ambas compañías.



Ambas firmas automovilísticas tienen previsto comenzar su producción en 2020 en una planta de unidades de baterías de GM en el sur de Detroit y crearán unos 100 empleos. También trabajarán conjuntamente en la instalación de estaciones de reabastecimiento para que sea viable la comercialización de ese tipo de vehículos.



Los ejecutivos afirmaron el lunes en una conferencia de prensa en Detroit que la utilización de sistemas de celdas de combustible podría no limitarse a vehículos solamente.



Ambas compañías exploran la utilización de los sistemas en los campos militar, aeroespacial e incluso residencial. Estos sistemas generan la electricidad con la que funcionan los vehículos.



Las compañías comparten en partes iguales el costo de 85 millones de dólares de la nueva empresa, derivada de un acuerdo de cooperación sobre celdas de combustible que dio inicio en julio de 2013.



Los ejecutivos dijeron que los costos se han reducido de manera considerable desde entonces y que la nueva unidad de celdas de combustible es más pequeña, más ligera, menos compleja y más durable.



La parte de la unidad que corresponde a la celda de combustible se ha reducido al tamaño de una caja que está cerca de caber en el equipaje de mano de un pasajero de avión. La primera generación del sistema de GM ocupaba todo el espacio del piso de una camioneta, dijeron los ejecutivos.



GM se ha abstenido de anunciar la fecha en la que un vehículo de celdas de combustible podría salir a la venta al público.



Sin embargo, el jefe de desarrollo de productos, Mark Reuss, dijo que esa tecnología no se limitará solo a vehículos. Las celdas de combustible también podrían tener aplicaciones militares así como aeroespaciales, e incluso ser aprovechadas como generadores de energía para viviendas, apuntó.



"El ejército está muy interesado", declaró Reuss. "También hemos explorado bastante la aplicación aeroespacial de algunas unidades de respaldo que podrían ser utilizadas en algunos aviones".



Honda comenzó en diciembre a entregar su vehículo Clarity de celdas de combustible a clientes en Estados Unidos.



Aunque GM y Honda han bajado los costos de las unidades reduciendo la cantidad de metales preciosos utilizados en su fabricación y haciéndolas más eficientes, el costo rebasará todavía al de un motor de combustión interna cuando la producción comience en 2020, dijo Charlie Freese, director ejecutivo de GM para la comercialización global de celdas de combustible.



"Creemos que los componentes están en su lugar para cerrar esa brecha", afirmó. "Estamos reduciendo muchos costos para que el sistema sea mucho más asequible", agregó.