Motorola presenta el Moto Z en México

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Motorola, presentó en México su nuevo smartphone Moto Z que incluye MotoMods: módulos que permiten al usuario elegir entre distintas características como el sonido, la batería y la personalización del aparato a través de las carcasas que han caracterizado a los productos Moto.



Los MotoMods se conectan de manera magnética gracias a imanes escondidos en la parte trasera del móvil. Destaca que no se requiere apagar el dispositivo para intercambiar los módulos.



Además, explicó Fabio Oliveira director de la marca, la vinculación entre los accesorios y el smartphone no requiere de ninguna configuración, sino solamente unirlos y empezar a utilizarlos.



Hardware premium. El Moto Z tiene un cuerpo de metal sólido que pesa 136 gramos y un grosor de 5.2 milímetros. Esta equipado con sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow y será posible actualizarlo a la siguiente versión una vez que Google la ponga disponible.



Cuenta con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno y una ranura de tarjeta microSD, para expandir la memoria hasta 2TB.



Su pantalla es de 5.5 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080). También tiene Bluetooth 4.1, Wi-Fi y conectividad a redes 4G LTE.



Su cámara trasera es de 13 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y láser de enfoque automático. Mientras que su cámara frontal es de 5 megapíxeles.



Según sus creadores, el Moto Z es un proyecto que busca conectar con otros dispositivos, por lo cual su plataforma de desarrollo de módulos esta abierta a desarrolladores externos.

Precio:



15 mil 999 pesos. Incluye un Style Shell, un Power Pack y un JBL Soundboost. Llega en septiembre y estará sin costo en AT&T en un plan “Con Todo 1199” a 24 meses.



Moto Insta-Share Projector

Precio: cinco mil 999 pesos.

Peso y tamaño: 125 gr. y 153x 74x11 mm

Resolución: 854x480 WVGA (480p)

Carga: externa USB tipo C

Salida de audio: altavoz, Bluetooth

o USB-C.



Es un gadget que, al adherirse al móvil, proyectará imágenes de hasta 70 pulgadas sobre cualquier superficie.



JBL SoundBoost:

Precio: mil 999 pesos.

Pesos y tamaño: 145 g. y 152x73x 13mm.

Altavoces: dos, de 27 mm de diámetro.

Sonido: estéreo

Batería: integrada con 10 horas

de duración.

Rango de frecuencia: 200 Hz-20 kHz.



Se trata de una bocina de alta calidad para escuchar música y contestar llamadas con manos libres.



Power Pack

Precio: mil 299 pesos.

Peso y tamaño: 79 gramos

y 152.7x73.5x6.2 mm.

Batería: 2220 mAh.



Es un módulo que permite agregarle hasta 22 horas extra de batería al Moto Z en cuestión de segundos. Cargará automáticamente en los momentos más demandantes para hacer que el Moto Z sea más productivo. Además, tiene la opción de carga inalámbrica.



Style Shells

Precio: 399 y 499 pesos.

Peso y tamaño: 25 g. y 154x74x2 mm.



Gracias a los imanes se podrá cambiar y personalizar el móvil sin dificultad alguna, ya que las carcasas intercambiables de la línea Moto se podrán adherir al nuevo Moto Z.



Las texturas son: madera, piel y estampados sobre nylon.