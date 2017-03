Observan fusión de dos galaxias

(Tomada de la Red)

Un agujero negro supermasivo en el interior de una pequeña galaxia desafía las teorías de los científicos sobre lo que ocurre cuando dos galaxias se convierten en una sola.



Was 49 es el nombre de un sistema que consiste en una galaxia de disco grande, conocida como Was 49a, fusionándose con una galaxia enana llamada Was 49b. La galaxia enana gira dentro del disco de la galaxia más grande, aproximadamente a 26.000 años luz de su centro. Gracias a la misión NuSTAR de la NASA, los científicos han descubierto que la galaxia enana es tan luminosa en rayos X de alta energía, que debe albergar un agujero negro supermasivo mucho más grande y poderoso de lo que se esperaba.



"Se trata de un sistema completamente único y va en contra de lo que sabemos de las fusiones de galaxias", dijo Nathan Secrest, autor principal del estudio y estudiante posdoctoral en el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en Washington.



Los datos de NuSTAR y Sloan Digital Sky Survey, sugieren que la masa del agujero negro de la galaxia enana es enorme, comparada con otras galaxias de tamaño similar.



"No pensábamos que las galaxias enanas albergaban agujeros negros de este tamaño", dijo Secrest. "Este agujero negro podría ser cientos de veces más masivo de lo que se espera en una galaxia de ese tamaño, dependiendo de cómo se desarrolló la galaxia en relación con otras galaxias."



El agujero negro de la galaxia enana es el motor de un núcleo galáctico activo (AGN), un fenómeno cósmico en el que la radiación de alta energía emerge como un agujero negro que devora el gas y el polvo. Este particular AGN parece estar cubierto por una estructura en forma de rosca de gas y polvo. Las misiones Chandra y Swift de la NASA se utilizaron para analizar estas emisiones de rayos X.



Normalmente, cuando dos galaxias empiezan a fusionarse, el agujero negro central de la galaxia más grande se convierte en gas activo y voraz, y arroja rayos X de alta energía a medida que la materia se convierte en energía. Esto se debe a que, a medida que las galaxias se acercan, sus interacciones gravitacionales crean un par que canaliza el gas en el agujero negro central de la galaxia más grande. Pero en este caso, la galaxia más pequeña alberga un AGN más luminoso con un agujero negro supermasivo más activo, y el agujero negro central de la galaxia más grande es relativamente tranquilo.



"Este estudio es importante porque puede dar una nueva perspectiva de cómo los agujeros negros supermasivos se forman y crecen en tales sistemas", dijo Secrest. "Al examinar sistemas de este tipo, podemos encontrar pistas sobre cómo se formó el agujero negro supermasivo de nuestra propia galaxia".