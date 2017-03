Conoce el nuevo Galaxy S8

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Samsung presentó este miércoles en Nueva York sus nuevos equipos Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, equipos con los que la firma surcoreana espera refrendar su posición de liderazgo en el mercado de los teléfonos móviles.



Será el 28 de abril, cuando Samsung realice el lanzamiento mundial de su nuevo buque insignia.



El Samsung Galaxy S8 posee una pantalla de 5.8 pulgadas y 6.2 pulgadas para el S8 Plus. Amabas cuentan con Super Amoled Quad HD, que en el caso del S8 nos ofrecen una resolución de 2.960 x 1.440 píxeles.



El nuevo Galaxy S8 está equipado con una nueva característica todo pantalla a la cual Samsung la llama “Infinity Display” y al igual que el S7 Edge, el smartphone tienen los bordes curvos.



De igual forma, los marcos, tanto laterales como superior e inferior han desaparecido, lo que hace que el equipo sea mucho más pequeño y manejable.



El Galaxy S8 tiene un tamaño de 148.9 x 68.1 x 8.0 milímetros y su peso es de 155 gramos. Su pantalla ocupa el 83.3% del frontal del teléfono y el 83.9% en el S8 Plus.



Otra nueva característica es la eliminación del botón físico frontal, para pasar a integrarse dentro de la pantalla, ya que aunque no se vea, basta con presionar la pantalla justo en el sitio en el que debería estar el botón para activarlo.



En cuanto al sensor de huellas ubicado anteriormente en el botón, Samsung decidió trasladarlo a la parte trasera del terminal. Sin embargo, y a diferencia de sus competidores, el sensor no está en la zona central trasera, sino en la parte superior izquierda.



El Galaxy S8 tiene un corazón Exynos con tecnología de 10 nanómetros, y ocho núcleos de hasta 2.3 GHz, junto con una memoria RAM de 4 GB.



En cuanto a su memoria de almacenamiento, esta es de 64 GB ampliable mediante microSD, además de poseer una batería de 3 mil miliamperios en el S8 y de 3 mil 500 en el S8 Plus.



Otra novedad con la que nos sorprende Samsung, es la integración de un asistente de voz propio, que hará frente a Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft y a Google Assistant.



Bixby es un sistema de Inteligencia Artificial que es capaz de ap

render sobre la marcha y mantener conversaciones con los usuarios.



Además, Bixby se encuentra integrado en el software del Galaxy S8.



La voz está integrada en algunas de las principales apps de Samsung, como el calendario o la galería de fotos, por lo que podemos pedirle que nos busque una imagen concreta o que coloque otra como salvapantallas.



Por último, la compañía surcoreana también presentó sus nuevas gafas de realidad virtual Gear VR y la segunda versión de su cámara Gear 360.