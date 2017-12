Detectado un cisne infectado por gripe aviar

(Tomada de la Red)

Un caso de gripe aviar fue detectado en el lago de Bienne, en el oeste de Suiza, cerca de la frontera con Francia, anunciaron este jueves las autoridades federales."Un cisne fue encontrado enfermo antes de Navidad en las orillas del lago de Bienne, cerca de Cerlier.Los análisis de laboratorio establecieron que el ave estaba infectada por el virus de la gripe aviar H5N6", indicó el gobierno suizo en un comunicado.No han sido detectados otros casos, por lo que no se han tomado medidas preventivas. Este virus también ha sido localizado en Holanda, indica Informe21 Se trata de una mutación del H5N8, que el año pasado atravesó toda Europa. El H5N6 detectado en Europa no está vinculado al que circula en Asia con la misma denominación, y que puede transmitirse al ser humano, en tanto no se han dado casos de contagio en personas con la cepa europea.A pesar de todo, "continúa la vigilancia" en Suiza, según las autoridades, en particular entre las aves salvajes, las únicas que han padecido el H5N8.