Apple se disculpa y anuncia programa de remplazo de baterías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un comunicado publicado en su sitio, Apple ofreció disculpas por el "malentendido" en torno a la desaceleración de los modelos viejos de iPhones, tras haber aceptado recientemente que estaba frenando el desempeño de los teléfonos más antiguos para compensar la degradación de las baterías . "Sabemos que algunos de ustedes sienten que Apple los defraudó", dice la compañía. "Pedimos disculpas."



La compañía afirma en el texto que nunca harían nada para acortar intencionalmente la vida útil de ninguno de sus productos ni degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes.



Explica que las baterías recargables son componentes que se vuelven menos efectivos a medida que envejecen químicamente por lo que su capacidad de mantener una carga disminuye.



El efecto también se debe a los hábitos de uso y circunstancias como el ambiente, “dejar o cargar una batería en un ambiente caluroso puede hacer que la batería envejezca más rápido”.



Los de Cupertino agregan que, una batería vieja puede provocar que un dispositivo se cierre inesperadamente en algunas situaciones.



“No hace falta decir que creemos que los cierres repentinos e inesperados son inaceptables. No queremos que ninguno de nuestros usuarios pierda una llamada, se pierda una fotografía o se interrumpa la experiencia de su iPhone si podemos evitarlo”.



Ante ello, continua el boletín de la empresa, “hace aproximadamente un año en iOS 10.2.1, entregamos una actualización de software que mejora la administración de energía durante las cargas de trabajo máximas para evitar paradas inesperadas en iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE.



Con la actualización, iOS administra dinámicamente el rendimiento máximo de algunos componentes del sistema cuando es necesario para evitar un apagado.



Si bien estos cambios pueden pasar desapercibidos, en algunos casos los usuarios pueden experimentar tiempos de lanzamiento más largos para las aplicaciones y otras reducciones en el rendimiento”.



Aclaró que el rendimiento del iPhone vuelve a la normalidad cuando se remplaza la batería, por lo que, "para abordar las inquietudes de los clientes y recuperar su confianza" seguirán los siguientes pasos:



Reducirán el precio de un reemplazo de batería de iPhone fuera de garantía de 79 a 29 dólares para cualquier persona con un iPhone 6 o posterior cuya batería deba reemplazarse, comenzando a finales de enero y disponible en todo el mundo hasta diciembre de 2018.



A principios de 2018 lanzarán una actualización de software de iOS con nuevas características que brinden a los usuarios más visibilidad del estado de la batería de su iPhone, para que puedan ver por sí mismos si su condición está afectando el rendimiento.