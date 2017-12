Netflix utilizará WhatsApp para poder comunicarse con sus clientes en India

(Tomada de la Red)

Netflix wants to send recommendations on Whatsapp now... pic.twitter.com/LsAqQUfs5j — Sahil Khan (@sahilk) 27 de diciembre de 2017

En un inesperado movimiento, desde India se ha dado a conocer que Netflix se ha aliado con WhatsApp para ser utilizada como medio de contacto con sus clientes.El sitio Killer Features se ha comunicado con el servicio de mensajería y han afirmado la colaboración.Y es que WhatsApp ha afirmado que la colaboración con Netflix se debe a que el servicio de vídeo en streaming es un socio de sus soluciones empresariales, o sea, de la versión Bussines de su plataforma de mensajería instantánea.Si bien no han detallado qué tantos beneficios obtiene el usuario, una captura demuestra que los inscritos recibirán recomendaciones de contenido para ver.Sin embargo, aquellos que ya pueden contactarse con Netflix a través de WhatsApp no han recibido nada y si se le manda un mensaje por chat solamente reciben una respuesta automática con un enlace a su Centro de Ayuda:smh pic.twitter.com/kx8OAurMAL— jugal • jugal.co (@joogasama) 27 de diciembre de 2017Netflix no es la única socia de WhatsApp Bussines, pero si una de las más destacables.Otras empresas que hacen uso de sus servicios son Don Ofertón en España, y las aerolíneas KLM y Aeroméxico, aunque con la última solo se puede hacer uso mediante invitación.Por ahora no se sabe si este medio de atención al cliente usado por la plataforma de vídeo será exclusivo del país asiático o si se expandirá a otros mercados.