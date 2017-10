¿Ya puedes borrar mensajes en WhatsApp?

(Tomada de la Red)

¡Llega a WhatsApp la función más esperada!



“Eliminar para todos” se está activando remotamente y de forma progresiva para todos los usuarios de WhatsApp para Android, iOS y Windows Phone



Información oficial: https://t.co/5v0z5nnd87 pic.twitter.com/03Y69P8fvf — WhatsApp Geeks (@WAGeeks) 27 de octubre de 2017

La función más esperada por los que poseen WhatsApp ya es una realidad. Los usuarios podrán disponer de hasta 7 minutos para eliminar mensajes que ya fueron enviados.La empresa incluyó los pasos para utilizar esta función en la sección de 'preguntas frecuentes' de su blog.'Eliminar para todos', que es el nombre de la nueva función, permite suprimir mensajes específicos una vez que fueron enviados 'a un chat de grupo o a un chat individual', dicen las instrucciones.En opinión de la empresa "esto es útil si envías un mensaje por error al grupo equivocado o si el mensaje que has enviado tiene algún error".Pero como toda función, esta novedad también tiene sus condiciones. Una de ellas es que solo se disponen de 7 minutos para borrar los mensajes (de lo contrario no podrán ser eliminados) y la segunda es que la persona receptora o grupo receptor podrá ver en su pantalla la notificación: "Este mensaje fue eliminado".La nueva función es muy fácil de usar:• El usuario abre WhatsApp y se dirige al chat que contiene el mensaje que desea eliminar.• Se debe mantener presionado el mensaje. (De forma opcional, pueden tocarse varios mensajes para eliminarlos al mismo tiempo.• Luego presiona 'Eliminar' en la parte superior de la pantalla (donde aparece la imagen de la papelera) y finalmente pulsa 'Eliminar para todos'.La función se está implementando para los usuarios de Android, iPhone y Windows Phone.La empresa no ha indicado qué tan rápido o masivo será el lanzamiento de esta función a nivel mundial.