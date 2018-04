Spotify tendrá cambios importantes para su versión gratuita

(Tomada de la Red)

Spotify, uno de los servicios streaming musicales más populares, cuenta con una versión gratuita que no es necesariamente la más atractiva para los usuarios que la utilizan ya que cuenta con ciertas limitantes como la imposibilidad de regresar a otra canción, descargar canciones para escucharlas sin Internet, entre otras cosas, además, cada 30 minutos, los usuarios tienen que aguantar los tediosos anuncios.Sin embargo, todo parece indicar que Spotify se encuentra preparando cambios importantes para la versión gratis. En primer lugar, la interfaz de la plataforma mejorará para que los usuarios puedan elegir sus canciones favoritas a través de las listas de reproducción, además de que ya podrán tener el control de los títulos que quieran escuchar, de la misma forma que lo hacen los suscriptores.Éste se trataría de uno de los principales cambios del servicio después de haber cotizado en la Bolsa de Nueva York. La versión gratis contará con mejores prestaciones para los usuarios que no pagan, aunque, eso sí, con más publicidad a cambio.A su vez, Spotify considera que estos cambios podrían impulsar a los usuarios a suscribirse, además de que tendrían la posibilidad de aumentar a los miembros de la plataforma. De hecho, la versión de paga representa menos de la mitad de la base de clientes que tiene la app de streaming musical, por lo que la compañía quiere que más usuarios se vean atraídos para pagar por el servicio.La meta de Spotify es tener mayor alcance: 200 millones de usuarios para fin de año y hasta 96 millones de suscriptores. El servicio streaming no se anda con rodeos, porque ahora que ya cotiza en la bolsa, necesitará de nuevas estrategias para que los inversionistas estén satisfechos.Aún no se sabe en qué momento podría llegar la actualización, pero según algunas fuentes de Bloomberg, podría suceder en la próximas semanas.Vía UNOCERO.COM